Parkujete v centru? Zaplaťte víc. Ceny zón se budou měnit podle atraktivity, navrhují pražští Piráti

před 14 minutami

Piráti ve čtvrtek představili svou vizi parkování v Praze. Změny by se týkaly hlavně modrých zón a cen. Částky za parkování by podle jejich návrhu měly být dynamické a měnit se podle vytíženosti ulic a atraktivity lokality. "Například 30 korun až 100 korun a logicky by návštěvník u Staroměstského náměstí zaplatil víc než třeba v Kobylisích," vysvětlil jeden z tvůrců programu Ondřej Profant. Rezidenti by si navíc mohli sestavit různá parkovací oprávnění na oblasti, ve kterých se pravidelně pohybují, i když v nich nemají trvalé bydliště.

Praha - Zastupitelé pražských Pirátů chtějí změnit parkování v Praze. Současný systém zón je podle nich nepřehledný a navíc má každá městská část trochu jiná pravidla, takže řidiči přesně nevědí, jestli parkují správně. Zejména problémy na hranicích městských částí chce strana eliminovat pomocí sjednocení systému zón pod jednoho správce.

"Naše město je jedno velké parkoviště," řekl při čtvrtečním představení vize předseda pražského sdružení Pirátů Ondřej Profant, který společně s Jakubem Michálkem a Mikulášem Ferjenčíkem stojí za projektem. Navázal odlišností zón v jednotlivých městských částech a s tím spojeným problémem pro rezidenty, kteří nevědí, ve které části parkují. "Občana zajímá, kde může zaparkovat. Nezajímá ho, že vedlejší ulice už je jiná městská část. Sjednocením by se to zjednodušilo a zároveň by to občany neobtěžovalo," shrnul Profant.

Skládačka podle potřeby

Rezidenti by si podle pirátského plánu mohli sestavit různá parkovací oprávnění na oblasti, ve kterých se pravidelně pohybují. "Člověk parkuje před domem, kde má platné oprávnění. Pak jede do práce, po cestě zaparkuje u školy, kam veze děti, a my bychom právě chtěli těmto rezidentům umožnit parkovat v těchto specifických oblastech," komentoval zřejmě nejdůležitější bod vize Mikuláš Ferjenčík. Jednotlivé oblasti by byly všechny za stejnou cenu.

Piráti chtějí kromě jednotných pravidel pro zóny i společného správce, který by dokázal lépe informovat veřejnost. Nedostatek informací považuje Ferjenčík za jeden z důvodů, proč se lidé neorientují a často špatně parkují. S tím by mohla pomoci také navrhovaná mobilní aplikace, která řidiči po zaparkování řekne, jestli parkuje legálně. Pokud by na danou oblast už neměl oprávnění, tak by ji mohl přes aplikaci jednoduše zaplatit.

Nejlepší je takové auto, které do města vůbec nepřijede

"Byli bychom pro, aby se v historickém centru Prahy co nejvíce omezilo parkování. Nejlepší je takové auto, které do města vůbec nepřijede," představil další plán Ondřej Profant. Piráti chtějí postavit více P+R parkovišť, kde by lidé mohli nechat své auto a dál se po Praze pohybovat městskou hromadnou dopravou. Tato parkoviště by se stavěla za peníze získané z parkovacích poplatků, které by nově měly být proměnlivé.

"Mělo by být jasné rozmezí. Například 30 korun až 100 korun a logicky by návštěvník u Staroměstského náměstí zaplatil víc než třeba v Kobylisích," doplnil Profant. Postupně by se také měly navyšovat ceny rezidentního parkování, což umožní postavit více odstavných parkovišť. Zároveň by to mělo přimět víkendové řidiče zaparkovat auto přes týden, kdy ho nepoužívají, do parkovacích domů, nebo právě na tato odstavná parkoviště.

Náměstek pro dopravu Petr Dolínek o tomto návrhu s klubem pražských Pirátů jednal a podle autorů se vize v mnoha věcech shoduje s plány města. Ke sjednocení pravidel pro zóny by mohlo dojít už na začátku roku 2018, kdy vyprší stávající smlouvy.

autor: Jan Menšík