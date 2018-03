Kvůli kontaminované vodě v Dejvicích hrozí dvojici až pět let vězení. Stovky lidí trpěly průjmy

AKTUALIZOVÁNO před 43 minutami

Praha - Pražská policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s výskytem kontaminované vody v Dejvicích a Bubenči z května 2015. Sdělili to mluvčí policistů Tomáš Hulan a obvodní státní zástupce pro Prahu 6 Richard Petrásek. Za obecné ohrožení z nedbalosti hrozí obviněným půl roku až pět let vězení nebo zákaz činnosti.

Podle kriminalistů dvojice porušila důležitou povinnost vyplývající z jejího zaměstnání. Pražské vodovody a kanalizace (PVK) vinu svých zaměstnanců odmítly.

"V dané věci byl vyšetřovatelem podán státnímu zástupci návrh na podání obžaloby," uvedl Hulan. "Návrh byl doručen na zdejší státní zastupitelství dne 1. března 2018," doplnil Petrásek.

O obvinění dvojice lidí policisté informovali před dvěma lety, stíhaným tehdy bylo 60 a 54 let. Jména ani funkce obviněných policie neuvedla. Podle informací médií se stíhání týká muže a ženy, dvou vedoucích pracovníků Pražských vodovodů a kanalizací. Vyšetřování prodloužila podle dřívějšího vyjádření Hulana skutečnost, že policisté museli vyslechnout stovky lidí, kteří se k trestnímu řízení připojili jako poškození.

Podle vodohospodářů muži nepochybili. "Trváme na tom, že zaměstnanci PVK jsou nevinní. Událost byla způsobena chybně uloženým potrubím," řekl mluvčí PVK Tomáš Mrázek.

Dejvice a Bubeneč zůstaly bez pitné vody od 24. do 28. května 2015. Kvůli vodě kontaminované fekálními bakteriemi a viry onemocnělo přes čtyři tisíce lidí, z toho 33 skončilo se střevními potížemi na nemocničním lůžku. Hygienici poté nařídili plošné očkování dětí do 15 let proti žloutence typu A. Podle radnice Prahy 6 se odstávka vody dotkla 18 tisíc obyvatel.

Obviněná dvojice podle vyšetřovatelů uvedla obyvatele v nebezpečí těžké újmy na zdraví, protože nedodržela postupy před opětovným připojením opraveného vodovodního řadu do sítě. Trestní stíhání začalo až tři čtvrtě roku po události. Věc si vyžádala vypracování řady znaleckých posudků z různých oborů.

Pražské vodovody a kanalizace po kontaminaci uvedly, že ji nezpůsobily splašky ze slepého kanalizačního ramene, jak se nejprve spekulovalo, ale průsak z kanalizace. Sondy odhalily nestandardní křížení vodovodního a kanalizačního řadu, které porušovalo normu, podle níž musí být kanalizační potrubí uložena pod vodovodním.