Kupon MHD by měl v Praze zdražit jen o 365 korun ročně. Za deset let ale až dvakrát

Náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) odmítl, že by měl kupon pražského MHD stát o 2 tisíce korun víc. Šlo prý jen o nejdrastičtější zvažovanou variantu. Místo toho bude navrhovat, aby kupon zdražil o korunu za den, tedy o 365 korun ročně. To by mělo pokračovat i v dalších letech, aby Pražané vykryly vyšší náklady dopravního podniku. Po deseti letech by tak byl kupon dvakrát tak drahý.

Pokud bude zbytek koalice s návrhem souhlasit, kupon by měl zdražit 1. ledna 2021. Připravujeme podrobnosti.