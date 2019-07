Praha 1 chce zdražit parkování podnikatelům a omezit průjezd centrem, místním uleví

Praha 1 na dvou místech omezí vjezd autům a plánuje také snížit počet parkovacích míst pro návštěvníky, aby bylo více míst pro místní. Modré zóny budou nově pouze pro rezidenty a místní podnikatele, těm se však má poplatek ze stávajících 7 tisíc výrazně zvýšit. Rozhodla o tom rada městské části. První změny začnou platit na podzim, další mají následovat.

Vedení Prahy 1 tvrdí, že centrum metropole je auty přetížené. Vadí mu především to, že jejich městská část často slouží pouze jako průjezdní místo. Lidé navíc centrum využívají i jako objízdnou trasu.

"Doprava je věc, která nebude všem vyhovovat. Město má sloužit lidem, aby se v něm dobře žilo. V moderní době je samozřejmě potřeba se v nějaké míře přepravovat autem. Pokud jde o parkování, tak vždycky budeme řešit rébus, že tu nikdy nebude místa dost pro všechny," vysvětlil starosta Pavel Čižinský (Praha 1 sobě).

První změny se dotknou především parkování. V modrých zónách budou nově moct parkovat pouze rezidenti, návštěvníci budou odkázáni na fialové zóny, případně na podzemní garáže. "Snažíme se návštěvníky směřovat do podzemních garáží, jejichž kapacita je 6 tisíc a jsou využity jen ze 35 procent. Přitom jsou rozesety po celé Praze 1," řekl radní pro dopravu David Skála (Praha 1 sobě).

Slibuje si od toho, že v ulicích bude více místa pro místní a zdejší podnikatele. Druhá skupina si ale pravděpodobně výrazně připlatí. Stávajících 7 tisíc korun ročně za první parkovací oprávnění považuje radnice za nízkou cenu. O kolik si připlatí, však bude záležet na dohodě s magistrátem. "Představuji si, že první parkovací oprávnění by bylo za 15 tisíc. Druhé oprávnění nebo přenosná karta, která teď stojí 36 tisíc, navrhuji na 50 tisíc korun. Ale je to opravdu k diskusi," řekl radní Skála.

Mariánské náměstí už nemá být jen parkovištěm

Další změny se týkají omezení dopravy. Otočí se provoz v Husově ulici a nebude možné projet na Mariánské náměstí. Místo dnes připomíná spíše parkoviště, na kterém navíc podle analýzy městské části parkuje dlouhodobě jen pět procent rezidentů. Z náměstí, kde sídlí například magistrát, by se nově měla stát pěší zóna, kde přibude posezení a zeleň.

"Mariánské náměstí má být znovu náměstím, protože na tomto místě sídlí významné instituce včetně knihovny a magistrátu. Už jsme trochu prohráli s turismem Staroměstské náměstí. A myslíme si, že i místní by si zasloužili nějaké svoje náměstí," řekl Skála.

Omezení se dotkne i ulice Ostrovní, která bude nově pouze jednosměrná. Podle dat Institutu plánování a rozvoje jde o jedno z míst s nejvyšší hustotou chodců v celé Praze, mezi kterými se navíc proplétají auta, kvůli čemuž dochází i k blokování tramvají. "V minulosti zde bylo pět smrtelných zranění v důsledku střetu chodců a tramvaje a nepřehledné křižovatky," vysvětlil Skála.

Z ulice Purkyňova se tak nově řidiči dostanou jen do Spálené ve směru na Karlovo náměstí nebo do Myslíkovy ulice. Podle Skály nepůjde o poslední opatření, radnice chystá sérii dalších. Uvažuje se například o uzavření průjezdu Prašnou branou a Havlíčkovou ulicí. To by díky výsuvným sloupkům mohlo být umožněno pouze místním.