Policie začne v Praze měřit emise. Zaměří se na auta bez filtru pevných částic

Dopravní policisté budou pravidelně měřit emise automobilů v pražském provozu. Praha k tomu pro policii koupí mobilní měřicí zařízení. Vyplývá to z memoranda, které podepsali zástupci hlavního města, policie a stanic technické kontroly. Cílem je odhalit auta s odmontovaným filtrem pevných částic, což je problém, který podle odborníků způsobuje velkou část škodlivých emisí v ovzduší. Podle primátorova náměstka Petra Hlubučka (STAN) by kontroly měly být zpravidla jednou týdně.

Součástí memoranda podle Hlubučka je, že policie vyčlení policisty, kteří budou pravidelně v ulicích stav vozidel kontrolovat. Přístroje, které jim město pořídí, umožní po zastavení za zhruba osm minut zjistit, zda jsou spalinové cesty auta v pořádku a odpovídají tomu, co je uvedeno v technickém průkazu. Pokud ne, auto v doprovodu policie pojede do stanice technické kontroly (STK), kde bude vůz zkontrolován.

"Kontroly budou probíhat opravdu namátkově, zpravidla jednou týdně a samozřejmě dojde-li k nějakému zhoršení smogové situace, jsme připraveni je ještě zintenzivnit," uvedl šéf pražských policistů Tomáš Lerch. Podepsané memorandum podle něj kromě získání přístrojů umožní užší spolupráci s STK, které budou provinilce přijímat přednostně.

Technologie měřicích přístrojů je podle Hlubučka poměrně nová, přístroje o velikosti kufříku jsou k mání za cenu kolem čtvrt milionu korun. V tuto chvíli jich město plánuje koupit pět, dodal náměstek.

Technické závady na vozech, které mohou policisté odhalit, se podle Lercha dělí na vážné a nebezpečné. V případě nefunkčního či odmontovaného filtru pevných částic jde o závadu vážnou, kde hrozí pokuta na místě až 2000 korun a povinnost závadu do 30 dnů odstranit.

Nebezpečné závady, které jsou vyjmenovány ve vyhlášce, mají postih mnohem přísnější - řidiči hrozí pokuta až 10 000 korun, zákaz řízení na půl roku až rok a ztráta pěti trestných bodů.

Praha je druhé nejznečištěnější město v Česku

Vedení hlavního města si zlepšování kvality ovzduší vytyčilo jako jeden z důležitých bodů programu. Praha je po Ostravě druhým nejznečištěnějším městem v republice, přičemž až 80 procent znečištění produkuje doprava.

Vedení magistrátu se proto chystá obnovit například plán zavedení nízkoemisní zóny, která by povolila vjezd do širšího centra města jenom autům s nižšími emisemi. Rada prověří také možnost zpoplatnění vjezdu do centra, schválila zavedení MHD zdarma v době smogových situací a připravuje se vyhláška zakazující topení uhlím.

Zastupitelstvo nedávno schválilo závazek, že se do roku 2030 v Praze sníží množství emisí oxidu uhličitého o 45 procent a do roku 2050 bude metropole takzvaně bezuhlíková.