Zvolte nás a dáme vám 500 korun na dovolenou, slibuje ANO. Jsou zoufalí, říká hejtman

Poslanec ANO a kandidát na pardubického hejtmana Martin Kolovratník ve své předvolební kampani nabízí, že pokud lidé jím vedené kandidátní listině dají dostatek hlasů, aby usedl ve vedení kraje, poskytne jim příspěvek na ubytování v kraji v hodnotě 500 korun. Současný hejtman Martin Netolický (ČSSD) to považuje za předvolební populismus a ukázku toho, že "hnutí ANO je zoufalé".

Jednou za rok by obyvatelé Pardubického kraje mohli využít příspěvek 500 korun na pobyty ve svém kraji. S takovým návrhem v kampani před říjnovými krajskými volbami přišel kandidát na hejtmana Martin Kolovratník.

"Pokud ANO uspěje v podzimních volbách a bude součástí krajské vlády v roce 2021, tento návrh jednoznačně prosadí a bude v příštím roce plošně realizovat. Vše tedy závisí na rozhodnutí voličů 2. a 3. října během krajských voleb," stojí v tiskové zprávě poslance.

Hnutí ANO sice před čtyřmi lety získalo v Pardubickém kraji nejvíce hlasů, zůstalo však v opozici. V kraji vládne ČSSD, Koalice pro Pardubický kraj, STAN a ODS.

Deníku Aktuálně.cz Kolovratník vysvětlil, že příspěvek by lidé mohli obdržet už během letošní zimní sezony. Nezáleželo by přitom, kde nebo na jak dlouho se ubytují. Pětistovka na osobu by podle Kolovratníka mohla řadu lidí přesvědčit, ať dovolenou skutečně stráví v Pardubickém kraji.

"I jeden den, jedno přespání může turismu pomoci. Pokud by to byla čtyřčlenná rodina, tak to už jsou dva tisíce. Myslím si, že u středněpříjmových rodin to může hrát velkou roli a třeba se díky tomu rozhodnou strávit prodloužený víkend v Pardubickém kraji," domnívá se Kolovratník.

Netolický: Hnutí ANO teče do bot

Podpoře cestovního ruchu se nebrání ani současný hejtman Martin Netolický. Příliš se mu však nezamlouvá způsob, jakým to Kolovratník navrhuje. "Nejde, aby občan Pardubického kraje někam jel na jednu noc a kraj mu na to dal pětistovku. Když někdo pojede na tábor nebo do nějaké ubytovny, kde noc nestojí ani 500 korun, tak jim to zaplatíme celé? Je to nepromyšlené. Já se nebráním diskusi o podpoře turistického ruchu, ale takhle to jen vystřelit je spíše ukázka toho, že ANO je zoufalé. Teče mu do bot, takže má tendence rozdávat všemi směry," myslí si Netolický.

Kolovratník tvrdí, že rozumí kritikům, kteří jeho nápad spojují s tím, že si chce tímto způsobem voliče koupit. "Ale prostě přicházím s nějakou myšlenkou a vizí. Nabízím to lidem, a ti ať se rozhodnou. Myslím si naopak, že je dobré říct na rovinu, že tohle je můj nápad, a že pokud dostanu vaši důvěru, tak se ho pokusím uskutečnit," vysvětluje Kolovratník.

Podle hejtmana Netolického by ale bylo lepší podpořit ubytovatele, nikoliv dávat peníze přímo lidem prostřednictvím této "dávky". Poskytovatelé ubytování by ve spolupráci s destinačními společnostmi měli vytvořit produkty, na které by lákali návštěvníky. Kromě ubytování by tedy lidé v jednom balíčku obdrželi například vstupenku na hrad či do galerie, čímž by zvyšovali atraktivitu lokality. Na takové balíčky by pak podle hejtmana bylo možné poskytovat krajské dotace.

Netolický však upozorňuje, že kvůli koronavirové krizi a kvůli tomu, že i kraje se podílely na vyplácení kompenzačního bonusu pro živnostníky, přišel Pardubický kraj o mnoho peněz. Je však ochotný se bavit o tom, jestli by část stávajících peněz určených na podporu cestovního ruchu nemohla jít právě na dotace.

S podporou turistického ruchu souhlasí i pirátský kandidát na hejtmana Daniel Lebduška. "Cestovní ruch by se měl podpořit, protože u nás v kraji je to spíše cestovní klid než ruch. Ale nevím, jak to má pan Kolovratník vymyšlené, proto nechci říkat, že s jeho návrhem souhlasím," říká Lebduška. Podle něj by ale bylo namístě nejprve zjistit, jestli na podobnou podporu má kraj vůbec peníze, a až pak teprve rozhodovat, v jaké výši by příspěvky měly být.

Dát příspěvek jen lidem z kraje může být nezákonné

Kolovratník neočekává, že by příspěvek využili všichni z více než půl milionu obyvatel Pardubického kraje. Náklady na to by podle něj byly maximálně 50 milionů korun, ale spíše půjde o výrazně nižší částku. Zdůrazňuje, že na to rozhodně nepůjdou peníze na úkor investic nebo jiných oblastí. Podle něj lze zajistit úspory v úřadu nebo ušetřit peníze díky lepšímu vypisování veřejných zakázek. "Chci přinést jiný způsob zadávání veřejných zakázek. Vidím tam ohromnou nehospodárnost," říká Kolovratník.

O tom, že by se dalo na veřejných zakázkách tak ušetřit, hejtman Netolický pochybuje. Navíc má podle něj návrh na pětisetkorunový příspěvek velký nedostatek. Není totiž možné dát jej pouze obyvatelům Pardubického kraje, protože by to bylo diskriminační, a není tedy jasné, zda by byl v souladu se zákony, upozorňuje hejtman.

Podobný příspěvek - ve výši 1000 korun - dává například i Kraj Vysočina, pokud lidé stráví v ubytování tři a více nocí. Nárok na něj však nemají jen obyvatelé Vysočiny, ale i lidé z jiných krajů. A na to dát ho všem - tedy i návštěvníkům z jiného než Pardubického kraje - podle hejtmana kraj peníze nemá.

"Nevím, proč by tuhle politiku měly dělat kraje. Pokud chce něco takového udělat Česká republika jako stát, tak ať to udělá. Ale není normální, aby kraje dělaly takovéhle transfery, které nejsou úplně odůvodnitelné," dodává Netolický.