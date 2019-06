Nemocnice nabízí rodině Adámka odškodnění. Za kóma po operaci mandlí šest milionů

Pardubická nemocnice nabídla rodině chlapce, který je po operaci mandlí a pozdějších komplikacích v kómatu, šest milionů korun jako zálohu na odškodnění. Kromě toho by rodina měla neomezené čerpání nákladů na péči. Informaci přinesla Česká televize. Celkovou výši odškodnění nemocnice už v březnu vyčíslila na 15,5 milionu korun. Rodina se soudní žalobou domáhá 22 milionů korun. K nabídce se rodina dosud nevyjádřila.

"Můžeme po dohodě s pojišťovnami mimořádně a naprosto nestandardně uvolnit šest milionů korun po dohodě s pojišťovnami, které jsme rodině schopni převést na účet. Pokud to nebude chtít, budeme to muset akceptovat," uvedla mluvčí.

Podle generálního ředitele společnosti Nemocnice Pardubického kraje Tomáše Gottvalda byl případ nejdříve interně prošetřen se závěrem, že nedošlo k pochybení v léčebném postupu. Přesto nemocnice zadala zpracování znaleckého posudku v oboru ORL, který potvrdil, že postup byl lege artis, tedy v souladu s příslušnými profesními povinnostmi a standardy. Vedení nemocnice ještě rozhodlo o zpracování dalšího odborného posouzení Institutem pro postgraduální vzdělávání zdravotníků.

"Na základě upozornění na nepřesnosti v řešení krizové situace jsme začali jednat s pojistiteli o možném mimosoudním narovnání. Na konci celé kauzy je těžce postižené dítě, což nemocnice nikdy nezpochybňovala," řekl na krajském zastupitelstvu Gottvald. Podle něj nemocnice hned po události nabídla rodině opakovaně pomoc se zajištěním péče o chlapce a intervenci psychologa.

Rodina podala na nemocnici několik žalob. Kromě odškodnění se domáhala také vydání části zdravotnické dokumentace, a to kopie záznamu předoperačního vyšetření na přístroji Somnocheck.

Nemocnice tvrdila, že to není technicky možné, což vyvrátila výpověď experta dodavatelské firmy. V pondělí krajský soud pravomocně rozhodl, že nemocnice kopii záznamu vydat musí.

"Je to velice smutná záležitost a obrana nemocnice se jeví odvolacímu soudu jako účelová. Pokud by to nebyla tak smutná záležitost, byla by skoro úsměvná," řekla předsedkyně senátu Alena Pokorná. Podle ní nemocnice ví, co přístroj umožňuje, ale pouze účelově prodlužuje řízení, aby nebyl vydán záznam. "Asi něco skrývá," uvedla v pondělí Pokorná.

Běžná operace krční mandle

Krátce po běžné operaci nosních a krčních mandlí v pardubické krajské nemocnici 14. května 2017 začal chlapec silně krvácet. Na nemocničním pokoji měl s sebou maminku, navíc tehdy zdravotní sestru téže nemocnice, která podle slov Adamova tatínka Jana Vyčítala okamžitě zalarmovala personál a žádala zavolat ARO.

Jenže místo odborné pomoci se dočkali jen série zmatků. Silně krvácejícího chlapce podle dokumentu ČT poslali s maminkou na ošetření pěšky, navíc do zavřené ambulance ORL. Doktorka ani sestry si ho nevšímaly, místo toho sháněly klíče. Maminku s hochem nechávaly na chodbě samotné, jedna ze sester místo nemocničního ARO volala záchranku a zoufale dispečerku prosila, aby jim přijeli do krajské nemocnice na pomoc.

Konkrétní sporné situace, patrné ze záznamu průmyslové kamery, nicméně nevysvětluje a ani dříve se k nim nikdo z vedení konkrétněji veřejně nevyjádřil - třeba proč krvácející Adámek čekal na chodbě plně vybavené krajské nemocnice tak dlouho na pomoc (údajně 13 minut) a nikdo ho během těchto chvil neošetřil.

Po odvysílání dokumentu rezignoval náměstek léčebné péče Pardubické nemocnice Roman Michálek, který daný den sloužil jako lékař ORL, jeho postavení mimo službu doporučil nemocnici hejtman Martin Netolický (ČSSD).

Případ vyšetřuje i policie pro podezření z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Dosud nikoho neobvinila.