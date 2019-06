Po zákroku zůstal chlapec v kómatu. Nemocnice musí zveřejnit dokumentaci, řekl soud

Nemocnice v Pardubicích musí vydat rodině zdravotnickou dokumentaci chlapce, který po operaci mandlí skončil v kómatu. Rozhodl o tom odvolací soud. Rodina více než dva roky žádala o kopii záznamu z předoperačního vyšetření přístrojem Somnocheck, nemocnice tvrdila, že to není technicky možné.

"Je to velice smutná záležitost a obrana nemocnice se jeví odvolacímu soudu jako účelová. Pokud by to nebyla tak smutná záležitost, byla by skoro úsměvná," řekla předsedkyně senátu Alena Pokorná. Nemocnice podle ní ví, co přístroj umožňuje, ale pouze účelově prodlužuje řízení, aby nebyl vydán záznam. "Asi něco skrývá," uvedla Pokorná.

Celou zdravotní dokumentaci rodiče na nemocnici soudně vymáhají již dva roky. Měla by ukázat, zda dodatečná operace krčních mandlí, po níž nastalo osudné krvácení, byla nutná a zda se podle předoperačních vyšetření měla vůbec provádět.

"Kompletní zdravotní dokumentaci stále nemáme, ačkoliv Okresní soud v Pardubicích rozhodl, že Pardubická nemocnice je povinna vydat kopii předoperačního vyšetření přístrojem. Pokud bych se dozvěděl, že ho operovat neměli, tak je to ještě dvakrát tak horší," prohlásil na konci května 2019 otec postiženého chlapce Jan Vyčítal.

Rodina se další žalobou domáhá odškodnění 22 milionů korun.

Velký zájem veřejnosti o dva roky starý, nicméně stále nedořešený, případ vzbudil nedávný dokument Šárky Maixnerové Obchod se svědomím, který se osudné noci podrobně věnuje a zveřejňuje výmluvné záběry průmyslových kamer z nemocniční chodby.

Nekonečné a osudové minuty čekání na pomoc

Krátce po běžné operaci nosních a krčních mandlí v pardubické krajské nemocnici 14. května 2017 začal chlapec silně krvácet. Na nemocničním pokoji měl s sebou maminku, navíc tehdy zdravotní sestru téže nemocnice, která podle slov Adamova tatínka Jana Vyčítala okamžitě zalarmovala personál a žádala zavolat ARO.

Jenže místo odborné pomoci se dočkali jen série zmatků. Silně krvácejícího chlapce podle dokumentu ČT poslali s maminkou na ošetření pěšky, navíc do zavřené ambulance ORL. Doktorka ani sestry si ho nevšímaly, místo toho sháněly klíče. Maminku s hochem nechávaly na chodbě samotné, jedna ze sester místo nemocničního ARO volala záchranku a zoufale dispečerku prosila, aby jim přijeli do krajské nemocnice na pomoc.

"V rámci péče poskytované v Pardubické nemocnici naši lékaři ročně provedou na 280 operací krčních a nosních mandlí. V případě, že se objeví komplikace související s tímto typem výkonu, neřeší se prezentovaným způsobem na ambulanci ORL. V souvislosti s tím také nemám informace, že by kdokoli z personálu naší nemocnice dal mamince nezletilého chlapce pokyn k přesunu právě na ambulanci ORL," uvádí v prohlášení k pořadu ředitelka Pardubické nemocnice Fraňková.

Konkrétní sporné situace, patrné ze záznamu průmyslové kamery, nicméně nevysvětluje a ani dříve se k nim nikdo z vedení konkrétněji veřejně nevyjádřil - třeba proč krvácející Adámek čekal na chodbě plně vybavené krajské nemocnice tak dlouho na pomoc (údajně 13 minut) a nikdo ho během těchto chvil neošetřil.