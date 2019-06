Oprava Libeňského mostu bude trvat 32 měsíců. Zvýší životnost mostu o padesát let

před 37 minutami

Oprava pražského Libeňského mostu by měla trvat 32 měsíců a uskutečnit se od září 2022 do dubna 2025. Vyplývá to z harmonogramu v dokumentu, který dnes projednal magistrátní výbor pro dopravu. Celkové stavební náklady se odhadují na 560 milionů Kč. Technická správa komunikací vypsala tendr na vyhotovení projektu rekonstrukce. Vedení města již vybralo variantu opravy, která počítá s posílením, nikoliv náhradou stávající konstrukce. Most z roku 1928 je v havarijním stavu a nebyl nikdy opravován.

Veřejná zakázka by měla podle dokumentu skončit letos v září. Tendr na stavební práce by se pak měl uskutečnit v červnu 2022. Samotná rekonstrukce pak začne podle harmonogramu v září téhož roku a potrvá 32 měsíců. Z celkové částky nákladů rekonstrukce půjde zhruba 480 milionů na opravu mostních objektů a 80 milionů je určeno na přeložky inženýrských sítí. Zvolená varianta opravy zvýší podle odborníků životnost konstrukce nejméně o padesát let. Řešení spočívá zejména ve výměně konstrukcí předpolí mostu, které jsou kvůli korozi ve špatném stavu, a zesílení obloukové části. Podle závěrů Kloknerova ústavu ČVUT jde o kompromisní řešení z hlediska nákladů, doby nutného uzavření mostu a dopravní kapacity. Opravená konstrukce bude schopna unést obousměrný tramvajový provoz, osobní auta i nákladní vozy do 32 tun. Minulé vedení Prahy prosazovalo zbourání Libeňského mostu, ale to současné rozhodlo o opravě. Problémy se stavem mostů má Praha dlouhodobě. Na začátku prosince 2017 spadla lávka pro pěší mezi Císařským ostrovem a Trojou. Při nehodě byli zraněni čtyři lidé. Praha se zabývá také opravou Hlávkova mostu. Ve špatném stavu je i Palackého most a připravuje se oprava Barrandovského mostu.