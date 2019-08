Památková péče při čištění Karlova mostu nepochybila, rozhodl Národní památkový ústav

Ještě ke Karlovu mostu. Pan primátor se včera podle ČTK opřel do našich radních ohledně čištění národní kulturní památky od graffiti. Není to opodstatněné. U graffiti na městském majetku to funguje tak, že městská firma TSK zadá čištění nasmlouvané firmě, která graffiti odstraní do tří dnů. Rychle a operativně se tímto postupem každý měsíc čistí desítky zdí. Jenže u národní kulturní památky, jakou je Karlův most, to podle zákona funguje jinak. Musí se vyjádřit státní správa - v tomto případě Národní památkový ústav a magistrátní památkáři. A my politici do rozhodování státní správy zasahovat nesmíme. Jsou to mechanismy, které brání tomu, aby si politici mohli lusknout prstem a udělat okamžitě třeba nějaký nenapravitelný průšvih na památce celostátního významu. Dávat rady našim radním Adamu Scheinherrovi (který má pod sebou TSK) a Hance Třeštíkové (která má pod sebou památkovou péči) je tak v tomto případě vedle. Vyjádření památkové péče by mělo být co nejrychlejší, ale za naše radní se chci jednoznačně postavit. Za kritiku jsem rád, pomáhá věci zlepšovat, ale musí být mířená na správná místa.