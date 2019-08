Dva týdny se nic nedělo, byla to moje povinnost, říká muž, který očistil Karlův most

Po pěti dnech, kdy záhadně zmizelo graffiti z pilíře Karlova mostu se serveru Seznam Zprávy přihlásil muž, který údajně za odstraněním nápisu z památky stojí. Sám se prý čištěním nápisů živí několik let a používá k tomu vysokotlaký proud horké páry. To, že by chtěl most poškodit nebo znevážit práci památkářů, odmítl. Podle Technické správy komunikací jeho zásah kulturní památku nijak nepoškodil. Na dalším čištění se bude i nadále podílet odborný restaurátor Jan Mejtnar.

"V momentě, kdy vím, že mám technologii, která to umí bez toho, aby most poškodila, umí to rychle, levně, ve své podstatě zadarmo, tak jsem cítil vnitřní potřebu s tím nějak vyrovnat," vysvětlil svůj zásah serveru Miloslav Černý.

Čtrnáct dní, kdy se u Karlova mostu nic nedělo, považoval za mezní dobu, kdy lze nápis bez pozdějších následků odstranit. Rozhodl se proto na místo vyrazit a obhlédnout stav pilíře. Narazil zde však na památkáře, kteří v sobotu začali s odstraňováním nápisu. Také zjistil, že k odstranění barvy používají přípravek Graffiti Stop 2.

"Trochu mě překvapilo, že používali přípravky na bázi organických rozpouštědel. Protože naše zkušenosti hovoří o tom, že organická rozpouštědla nejsou nutná, pokud se použije technologie vroucí vysokotlaké vody spolu s působením páry a na základě toho jsme schopni sundavat graffiti bez použití chemie. Když jsem tady v sobotu byl a viděl jsem, že používají přípravek Graffiti Stop 2, který je to nejlevnější, co můžete koupit v každé drogerii, tak mě to překvapilo," řekl.

Druhý den proto vstal ve čtyři ráno a jel ke Karlovu mostu. Pomocí vysokotlaké vody a horké páry začal nápis v pět hodin ráno smývat. Celá akce mu pak i s přípravami trvala asi dvě hodiny.

Na policii se již přihlásil

Poté, co o jeho činu informovala média a zjistil, že ho hledá policie, rozhodl se sám dobrovolně k činu přihlásit. "V momentě, kdy jsem se dočetl, že tisková mluvčí policejního prezídia sdělila, že zahájili určité úkony, jsem došel na místní oddělení policie na Malé Straně," sdělil.

Co bude následovat zatím neví. Na policii podal pouze vysvětlení. Pokud by se prokázalo, že svým zákrokem památku poškodil, hrozilo by mu trestní stíhání.

Chemii jsem nepoužil, tvrdí

Nařčení, že použil k odstranění chemické přípravky, ale odmítá. Podle něj to v takovém případě nebylo třeba. Obdobným způsobem totiž čistil ten samý pilíř z druhé strany před třemi roky.

Přesto přiznává, že zbytky barvy mohly na pískovci zůstat. "Světelné podmínky v neděli ráno nebyly úplně vhodné a hlavně vám mokrá stěna neukáže všechno. Vyleze to, až uschne," vysvětluje. Pokud by od správce dostal svolení, sám by most zadarmo dočistil.

Vzorky z Karlova mostu odeslal restaurátor Jan Mjartan do laboratoře, aby zjistil, jaký prostředek byl k očištění kamene použit. Technická správa komunikací (TSK) výsledek testů již ve čtvrtek obdržela, k poškození kulturní památky dle ní nedošlo.

"Podle laboratorních výsledků, které jsme obdrželi, nedošlo odstraněním graffiti z Karlova mostu k poškození zdiva," sdělila Aktuálně.cz mluvčí TSK Barbora Lišková. TSK se bude i nadále držet zákonného postupu. Na dalším čištění se tak bude podílet odborný restaurátor schválený památkáři z pražského magistrátu i generálního ředitelství Národního památkového ústavu Jan Mjartner.

Svého činu Miloslav Černý nelituje. Nechtěl prý nijak znevážit práci památkářů, ale cítil to jako národní povinnost. "Vnímám to jako povinnost každého Čecha, pokud má možnost se nějakým způsobem pozitivně podepsat na Karlově mostě," vysvětlil.