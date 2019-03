Rusů ubývá, nahraďte je Číňany, platí daleko lépe, radil Zeman hoteliérům ve Varech

Prezident Miloš Zeman v úterý zahájil třídenní návštěvu Karlovarského kraje, kde v druhém kole loňských prezidentských voleb získal 57 procent hlasů. Jeho první setkání bylo se členy krajského zastupitelstva a starosty měst a obcí. Zeman připomněl, že z kraje odešla část ruské klientely, a hoteliérům doporučil, aby se zaměřili na čínské turisty. Hovořil i o energiích nebo nutnosti rozvíjet dopravní infrastrukturu.

"Vím, že z Karlových Varů částečně odešli Rusové. Vím, že uvažujete nahradit je arabskou klientelou. No proč ne, když se vám to líbí. Ale protože jsem považován za čínského agenta a protože jsem si všiml, že počet čínských turistů se u nás zvýšil o třicet procent, tak budu rád …, když nepojedou jenom do Českého Krumlova, ale když se zastaví v Karlových Varech a okolí," řekl Zeman a poznamenal, že se o čínských turistech říká, že "platí daleko lépe než Rusové a zdržují se pobytově déle než Rusové".

Zeman, který do Číny zamíří příští měsíc, připomněl i nedávnou zprávu BIS, která varovala před technologiemi čínské společnosti Huawei. "Může to být zajímavá klientela a každý z nás se musí snažit bez ohledu na nějaké zprávy BIS, aby k nám jezdilo co nejvíce movitých zahraničních turistů," pronesl Zeman. Zeman také zdůraznil nutnost rekonstrukce Císařských lázní.

Prezident podpořil výstavbu silnic, zejména dálnice D6. Neodpustil si ani kritiku ochránců přírody. "Naši milovaní zelení aktivisté si tam vymysleli tu chráněné krajinné území, tu něco jiného. Jak říká Jarda Kubera - žabičkáři, čolkaři, broučkaři - já proti nim nic nemám, jenom kdyby nebrzdili dopravní stavby," řekl Zeman a doplnil, že si bude na Hrad pravidelně zvát ministra dopravy Dana Ťoka, aby prostředky, které věnuje na jiné dálnice, přesunul právě na dálnici D6, která je dopravní tepnou Karlovarského kraje.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje. Momentky z podpisu do kroniky kraje a z předání darů. pic.twitter.com/igfs46mTs6 — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) March 19, 2019

Zeman zároveň podpořil uhelnou těžbu a zpochybnil obnovitelné zdroje. "Patřím ke konzervativcům ve smyslu energetického mixu. Nejsem přesvědčen, že obnovitelné zdroje mají budoucnost, jejich rozmach je dán tím, že jsou dotovány," uvedl Zeman. Podle něj například solární panely mají být na střechách a nezabírat ornou půdu.

"Přečetl jsem si, že stále největším podnikem je v kraji Sokolovská uhelná a že průměrný plat je tam 34 tisíc korun. Proč tedy zabíjet slepici, která snáší zlatá vejce," řekl Zeman. Poukázal na to, že stejný problém řeší v sousedním Německu. "Ta hysterie, kterou vidím v Německu, špatně skončí. Už dnes mají nejdražší elektřinu. A až odstaví jaderné elektrárny, protože vítr občas nefouká a slunce nesvítí, tak ji budou dovážet. A odkud, když ne od nás, pokud neuděláme totéž," řekl Zeman. "Podporujme těžbu uhlí, není na ní vůbec nic špatného," vyzval.

Jeden z tazatelů poukázal také na to, že v kraji jsou ve vedoucích pozicích především ženy a pouze primátorem Chebu je muž. "Ten muž se může stát transsexuálem, což je dnes módní a moderní, ale já to chápu jako sebepoškozování, které je trestným činem. Já jsem proti transsexuálům z principu," řekl Zeman.

Zeman od hejtmanky Karlovarského kraje Jany Mračkové Vildumetzové dostal psací pera a kalendář, kde jsou fotografie ze Zemanových cest.

Zeman v Karlovarském kraji zamíří do zařízení, které poskytuje rehabilitační a hospicovou péči, nebo do obce Milhostov, kde v druhém kole loňských prezidentských voleb získal bezmála 91 procent hlasů.

