V Lokti se utrhla opěrná zeď u domu a zavalila silnici, nikdo nebyl zraněn

V Lokti na Sokolovsku v části Údolí se v noci na čtvrtek zřítila opěrná zeď u domu. Kameny a hlína zasypaly silnici mezi Loktem a Horním Slavkovem. Policie silnici uzavřela, řekl krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Na místo přijel statik. Zraněn nikdo nebyl, uvedl policejní mluvčí.

K domu, v němž žije starší žena, ráno přijeli zástupci krajské správy silnic i starosta Lokte Petr Adamec (Piráti). Zřícená opěrná zeď zavalila zatím jeden jízdní pruh.

Silnice, na níž se zeď sesula, patří Karlovarskému kraji. Je hlavní trasou ze Sokolova na Plzeň. "Svah jsme zpevnili a zasypali kamením. Rád bych, aby už večer mohla být obnovena doprava alespoň na semafory," řekl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Martin Hurajčík (ANO).

Statik prohlédl i dům, který nad zřícenou opěrnou zdí stojí a zjistil, že je v pořádku. "I když zeď patří k domu, budeme se muset o opravu postarat my, obyvatelka domu je starší vdova a není reálné, že by to byla schopna zajistit. Máme zatím dva předběžné návrhy opravy," doplnil Hurajčík.

Podle starosty Adamce je možné, že sesutí zdi bylo důsledkem nejen deště posledních dnů, ale i trvalého zatížení silnice. "Podle mého názoru je na vině kamionová doprava, na kterou si místní dlouho stěžují a která poškozuje domy kolem silnice," uvedl na místě starosta Adamec.