V těchto krajích lidé umírají předčasně. Může za to životní prostředí i životospráva

Lidé v Česku umírají předčasně nejčastěji v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Příčinou jsou zejména nádorová onemocnění a nemoci oběhové soustavy. Nejlepší situace je naopak v Praze a okolí, v části Vysočiny nebo jižní Moravy. Vyplývá to z výzkumu Národního institutu SYRI, na kterém se podíleli výzkumníci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Předčasné úmrtí odborníci nejčastěji definují jako případ smrti, kterému bylo teoreticky možné zabránit v případě vhodné prevence a včasné léčby. Často se za předčasné považuje úmrtí do určitého věku, obvykle do 65. roku života. "Pozitivní je skutečnost, že podíl úmrtí do tohoto věku v čase viditelně klesá, přesto ale dosahuje v případě mužů v průměru okolo 21 procent a u žen necelých 11 procent, v některých lokalitách najdeme však hodnoty blížící se pro muže až 30 procentům," uvedla spoluautorka výzkumu Klára Hulíková Tesárková.

Mezi důvody předčasné úmrtnosti patří individuální i vnější faktory. Příkladem individuálních, které může každý více či méně ovlivnit, je například životní styl, využívání preventivní péče a rizikové chování. Mezi vnější faktory neboli systémová rizika patří dostupnost zdravotní péče nebo kvalita životního prostředí. Právě ty jsou často důvodem předčasného úmrtí v nízkém věku. "V případě vnějších příčin smrti se potvrdila výrazná mužská předčasná nadúmrtnost, která je zhruba trojnásobná v porovnání se ženami," podotkla Hulíková Tesárková.

Regionální rozdíly jsou více patrné u rakoviny a onemocnění oběhové soustavy. Muži na rakovinu nejčastěji předčasně umírají v severozápadních Čechách a v Moravskoslezském kraji, ženy v severozápadních Čechách. "Naopak minima najdeme pro obě pohlaví v krajích Královéhradeckém, Pardubickém a na Vysočině," podotkli výzkumníci.

V případě nemocí oběhové soustavy je předčasná úmrtnost žen zvýšená jak v severozápadních Čechách, tak v Moravskoslezském kraji. U mužů jde hlavně o severozápadní Čechy a vybrané regiony Moravskoslezského kraje, mezi které patří například Orlová. Naopak nejlépe na tom je jih Česka a Praha a její okolí.

Podle autorů výzkumu je v době rychlého stárnutí a rostoucí zátěže ekonomicky aktivní části populace sledování těchto ukazatelů důležité, protože omezení předčasné úmrtnosti může pomoci stabilizaci a udržitelnosti sociálních systémů. "Data potvrzují výrazné regionální nerovnosti, za nimiž stojí celý komplex příčin, kterým by měla být věnována pozornost ve veřejných politikách," dodala spoluautorka výzkumu Pavlína Netrdová.

