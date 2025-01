Rvačka zastupitelů, útok na kulturu i pět let pekla. Město rozdělila sporná večerka

Sporná vyhláška způsobila rozruch v západočeském Ostrově. Podle ní musí podniky v centru města nově zavírat v deset hodin večer, o víkendu v jedenáct. Starosta tvrdí, že chce zajistit noční klid. Podle části místních tím ale ničí kulturu spojenou s podnikem Jakoby kavárna, kterou vede zastupitel Jiří Netrh. Spor přerostl i ve fyzický konflikt mezi ním a jedním z radních - majitelem jiné hospody.

Je první víkendová noc roku 2025 a v ulicích historického centra šestnáctitisícového Ostrova je neobvyklý klid. Zatímco v podnicích na okolních sídlištích zábava pokračuje, restaurace a hospody v centru jsou už zavřené.

Nemají jinou možnost. Radnice od 1. ledna zakázala provoz podniků na Starém Městě po 22. hodině, o víkendu mohou mít otevřeno o hodinu déle. Vyhlášku zastupitelé schválili v polovině prosince. "Obecně bychom chtěli tímto krokem život v městské památkové zóně zklidnit," hájil vyhlášku starosta Pavel Čekan (Místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst) na bouřlivém jednání zastupitelstva.

Setkání trvalo i s přestávkami bezmála dvanáct hodin a padlo během něj hodně ostrých slov. Hovořilo se přitom zejména o jedné provozovně. Podniku jménem Jakoby kavárna, který provozuje zastupitel Jiří Netrh z hnutí Ostrov, můj domov.

Pro něj se stala vyhláška likvidační - po silvestrovské party už neotevřel. "Samozřejmě mě jako každý podnik živí víkendy. Nemělo to smysl. Musel jsem odmítnout dvoje narozeniny v lednu. Kdo chce končit oslavu narozenin v jedenáct?" říká.

Donedávna se přitom Netrh na chodu města sám podílel jako místostarosta pod vedením starosty Lukáše Lercha z ODS. Toho ale zastupitelé v říjnu odvolali. Koalici nyní tvoří SPD, Unie pro sport a zdraví a nezávislí kandidáti zvolení za ANO a Místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst.

Pro Netrhův podnik platí, že ho zdejší lidé buď milují, nebo nenávidí. Potvrdily to dvě zcela odlišné ukázky, které mohli vidět zastupitelé na jednání. Nejprve Netrh ukázal fotografie z akcí, které v kavárně za pět let provozu pořádal - podle jeho vlastních slov byly pořízené většinou pozdě v noci.

Party s převleky, koncerty zpěvačky Muchy i dětí z místní umělecké školy, promítání filmů se sociální tématikou, debaty i hospodské kvízy - to vše patřilo k programu kavárny, která byla centrem alternativní kultury v Ostrově.

Jenže pak přišla druhá strana problému. Videa ukazující desítky lidí postávajících před barem ve tři hodiny v noci, kteří svým pořváváním ruší zdejší obyvatele, i hudbu, která proniká do okolních bytů. Od nich klub odděluje jen zeď.

Techno v pět ráno, ale i jedinečná kultura

Právě na popud obyvatel Dlouhé ulice a jejího okolí radní s vyhláškou přišli. Několik desítek jich podepsalo dopis, ve kterém krok podpořili. "Je to pět let neskutečné peklo. Pan Netrh ze sebe dělá chudinku, kterému chceme zničit kulturu. Je to pro nás ale nesnesitelné. Když vám v pět hodin hraje techno na plné pecky, je to k nežití," uvedla na zastupitelstvu obyvatelka Ivana Septáková.

"Umíte si představit, co to je pět let nemoct otevřít okno? Co to je, když vám třicet lidí kouří cigarety a marihuanu do oken?" přidala se další žena. Podle městské policie se kavárny týkalo loni nejvíce stížností na rušení nočního klidu ve městě - sedmnáct. Starosta se navíc opírá o vyjádření stavebního úřadu, podle kterého nemá Jakoby kavárna kolaudační povolení pro pouštění hlasité hudby.

Protestující občané tvrdí, že se snažili s Netrhem domluvit na zlepšení, ale nic nezabralo. Dokonce se nebáli srovnat kavárnu s obávaným klubem Orion, jehož návštěvníci donedávna terorizovali obyvatele pražského Žižkova hlukem a rvačkami na ulici, jak informovalo Aktuálně.cz.

Toto srovnání ale odmítají návštěvníci Jakoby kavárny, kteří přišli Netrha na zastupitelstvo podpořit. Podnik je v posledních letech neodmyslitelně spojený s místní alternativní kulturou a zastupitelstvo ji tímto rozhodnutím poničí, míní někteří.

Kavárnu označují za "kultovní místo, kde se potkávají intelektuálové" či "druhou rodinu". "Jak to, že toto předkládáte v momentě, kdy je zavřený kulturní dům a bude zavřený do října 2025?" poznamenal občan Ondřej Hecht.

Třeba pětasedmdesátiletý pan Roháč připodobnil situaci k tomu, kdyby se Praha rozhodla v deset hodin zavřít podniky na Staroměstském náměstí. "Vydává se tady spousta peněz na renovaci zámecké zahrady a další aktivity. A naráz chceme schválit, že umrtvíme to nejhezčí, co tady máme. Neschvalujme vyhlášku, která nám poničí večery v krásném starém městě. Už nejsme tam, kde kdysi, že půjdeme spát v devět hodin, abychom ráno jako úderníci běželi do fabriky," dodal.

"Vedení města se snaží, aby se sem vrátili mladí, aby město omládlo. Toto je krok úplně opačným směrem," doplnil Netrh. Navíc míní, že jde o pomstu současného vedení za jeho dosavadní politické působení, například úspěšný odpor proti zvýšení haly ve zdejším průmyslovém areálu.

Nenahraditelnou roli Jakoby kavárny uznávají i někteří její odpůrci. Ti ale tvrdí, že občané už se v minulosti snažili s Netrhem domluvit po dobrém, ale nepodařilo se to.

Rvačka skončila zlomenou rukou

Opoziční zastupitelé a zastánci kavárny upozorňovali ještě na jeden problém - možný střet zájmů radního Libora Bílka (Unie pro sport a zdraví). Ten vlastní v Ostrově hospodu Atlantis. Jeho podniku se ale vyhláška netýká, protože leží mimo historické centrum. Podle kritiků mu tak vzniká konkurenční výhoda. To ale Bílek odmítl s tím, že podniky v centru a Atlantis mají jiné zaměření i zákazníky.

Konflikt mezi Bílkem a Netrhem už překročil hranice politiky. V sobotu před jednáním zastupitelstva mezi nimi došlo k šarvátce poté, co Netrh přišel v noci do hospody Atlantis a Bílka vulgárně urážel - nazval ho "č*rákem". Z následné strkanice vyšel Netrh podle svých slov se zlomenou rukou. "Je pravda, že jsem mu pomohl z našeho baráku a při tom upadl," přiznal později Bílek, který na svého soka zavolal policii.

Vedení města si ale za vyhláškou stojí. Nakonec svolili jen k jednomu ústupku - oproti původnímu návrhu mohou mít podniky v centru otevřeno v pátek a v sobotu o hodinu déle, tedy do 23:00.

Jiří Netrh sice kavárnu uzavřel, zatím se ale z prostoru nestěhuje. Aktuálně.cz sdělil, že podal podnět pro prošetření zákonnosti vyhlášky na ministerstvo vnitra a záležitost chce dostat až k Ústavnímu soudu. Ten v minulosti několikrát řešil podobné spory. A rozhodoval různě. Podle českých zákonů obce sice tuto pravomoc mají, mohou k ní ale přistoupit jen v krajních případech a své kroky musí obsáhle obhájit.

Například v roce 2010 zrušil Ústavní soud vyhlášku, která platila v Břeclavi. Důvodem nebyl její obsah, ale špatné vymezení pojmu "obecná zástavba". Jinde ale podobná nařízení už několik let platí, třeba v centru Karlových Varů.

Podle zastupitelů opoziční ODS podobnými nedostatky trpí i vyhláška v Ostrově a je tak napadnutelná. Radnice měla podle nich hledat jiné cesty řešení problému, především právě skrze chybějící kolaudaci.