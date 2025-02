Karlovarský kraj se konečně dočká letecké záchranky, vláda schválila peníze

Vláda souhlasila se vznikem letecké záchranné služby (LZS) v Karlovarském kraji. Po jednání vlády to ve středu oznámili ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) a ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (za STAN). Podle Kulhánka nebyly dosud dvě třetiny kraje záchranářskými vrtulníky pokryté.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek doplnil, že v kraji vzniká také komplexní onkologické centrum, které tam chybělo. Před podpisem jsou podle něj i smlouvy s Polskem a Slovenskem o zajištění přeshraničních zásahů LZS.

"Dnes vláda schválila, že bude letecká záchranná služba nejpozději v roce 2027. Usnesením vlády budou uvolněny peníze, je to totiž 50 milionů korun ročně," uvedl Válek. Při příchodu na jednání vlády řekl, že termín bude limitován veřejnou zakázkou a tím, zda bude mít dodavatel k dispozici vrtulníky a piloty.

"Vlastní letecká základna v Karlovarském kraji zajistí rychlý transport pacientů do zdravotnických zařízení a umožní tak rozšíření indikace i pro další těžké případy, jako jsou srdeční zástavy, akutní koronární syndrom a podobně. Pro regionální pokrytí je tak výstavba nové základny nezbytná, zejména vzhledem k tomu, že v Karlovarském kraji chybí traumacentra vyššího typu a další specializovaná zdravotní péče," doplnil Válek v tiskové zprávě.

Na přípravě základny se podle Kulhánka pracuje. "Připravili jsme studii a běží projektování základny pro LZS, která půjde z investic kraje. Její provoz je předmětem financování ze státního rozpočtu," uvedl Kulhánek.

Podle náměstka karlovarské hejtmanky Martina Hurajčíka (ANO) přípravy na stavbu základny pro leteckou záchrannou službu na karlovarském letišti pokračují. Podrobnosti usnesení vlády ale ještě nezná. "Musíme vědět, odkdy by záchranná služba mohla začít fungovat. Když začneme stavět, tak bychom v roce 2027 mohli být hotoví. Ale musíme se nejdřív s usnesením vlády seznámit a podle toho budeme pokračovat dál," reagoval na středeční rozhodnutí vlády Hurajčík.

"Současně jsme se dohodli na vzniku komplexního onkologického centra, šly tam dotace, které byly velmi efektivně využity," uvedl Válek. Komplexní onkologické centrum je základem sítě péče o pacienty s nádorovými onemocněními. Podle doporučení odborných společností by v něm měla být vyšetřena většina pacientů s rakovinou, poté může jejich péče pokračovat i v regionálních nemocnicích. V průměru se taková konzultace dostane 75 procentům nemocných. V Praze či Brně jich je kolem 90 procent, v Karlovarském kraji 40 procent.

Základna LZS chybí také ve Středočeském, Pardubickém a Zlínském kraji, pro Středočechy létá záchranářský vrtulník z Prahy, situaci Zlínského kraje by měla vyřešit smlouva se Slovenskem. Pro pacienty z Karlovarského kraje nejčastěji létají v případě potřeby vrtulníky ze základny v Plzni a Ústí nad Labem. Nejčastěji je pak přepravují do 85 kilometrů vzdálené Fakultní nemocnice Plzeň nebo do pražských nemocnic zhruba 130 kilometrů daleko. Argumentem pro zahájení provozu základny na Karlovarsku je podle materiálu ministerstva zdravotnictví (MZd) pro jednání vlády také zhruba 1,3 milionu turistů, kteří směřují v kraji do lázní nebo za sportem do Krušných hor.

V roce 2028 končí současné smlouvy na zajišťování celostátního provozu LZS. Dvě dílčí zakázky na její další zajištění chce MZd zahájit v březnu, o provoz se bude dělit policie se soukromými firmami. Loni stál roční provoz dvěma soukromými firmami 496 milionů korun bez DPH, letos se očekává nárůst asi o 100 milionů. Dalších 70,1 milionu platí letos ministerstvo policii a 53,7 milionu korun armádě, které provozují po jednom záchranářském vrtulníku.