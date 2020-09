Zeď metra na Opatově ozdobí výjevy z pravěku, motýli či abstrakce. Motiv vyberou lidé

Zdi u stanice pražského metra C Opatov ozdobí malby, tzv. mural art. Obyvatelé metropole mohou vybírat ze čtyř návrhů. Vítězný obraz bude namalován letos na podzim. Hlasovat pro jeden ze čtyř návrhů, které se dostaly do finále vyzvané výtvarné soutěže, lze do 30. září.

Mezi návrhy, o kterých mohou lidé hlasovat na webu Prahy 11, je obraz připomínající staré jeskynní malby nebo současná abstrakce vytvářená sprejem. Třetím návrhem je obraz složený z fragmentů, které vytváří větší celek, a čtvrtým je obraz s florou a faunou. Anketu připravila radnice s dopravním podnikem, který nyní stanici rekonstruuje, a architektkou metra Annou Švarcovou. "Předvybráni byli čtyři umělci. Hlasovat lze vždy pouze pro jeden z návrhů. Vítěze ankety - tedy umělce, jehož návrh obdrží nejvíc hlasů - vyhlásíme během října. Doufám, že se anketa setká s ohlasem a vybrané umělecké dílo pozitivně ovlivní vzhled lokality," uvedl radní Prahy 11 pro dopravu Martin Duška (Piráti). Související Obrazem: Další tři stanice metra D mění podobu. Oživí je geometrie i plíseň 21 fotografií "Naší primární snahou při výběru oslovených umělců bylo proporčně vyvážené zastoupení streetartistů, akademických umělců, žen a mužů různých generací. Do finále jsme nakonec vybrali čtyři návrhy, veřejnost v hlasování rozhodne, který z nich na Opatově nakonec zrealizujeme. Jména autorů jednotlivých návrhů zveřejníme až po ukončení hlasování. Chceme, aby soutěž byla anonymní a jména umělců neovlivňovala vnímání a rozhodování účastníků ankety," uvedla Švarcová. Na Opatově v minulosti malba na zdi už byla. Vytvořil ji malíř Jan Kaláb. "Pět let je u streetartového umění dlouhá doba, na původním díle se značně podepsal zub času, počasí i stav fasády objektu. Naší snahou bylo nejen vrátit umělecké dílo na stejné místo, ale rozšířit jej na všechny plochy druhého vstupu do stanice," dodala architektka. Stanice Opatov prochází už několik měsíců rozsáhlou modernizací, která nyní vstupuje do závěrečné fáze. Opravuje se izolace stropní desky stanice, vyměňují se podhledy, osvětlení, vzduchotechnika a desítky kilometrů rozvodů či dvojice výtahů. Nová malba bude na nouzovém výstupu na začátku Centrálního parku, kde je služební vchod pro zaměstnance metra a dočasně fungoval také jako bezbariérový přístup do stanice. Opatov nebude jedinou stanicí metra, ve které se do konce letošního roku objeví velkoplošné malby. Jejich cílem je podle podniku zejména kultivace a zpříjemnění konkrétního prostoru a současně snaha přitáhnout umění do MHD. Galerie hl. m. Prahy ve spolupráci s dopravním podnikem vyhlásila v rámci projektu Umění pro město otevřenou výzvu MuralartUM 2020 na návrh streetartových, graffiti a velkoplošných maleb ve stanicích metra Bořislavka, Černý Most, Nové Butovice a Vltavská. Umělci mohou své návrhy posílat do 23. září 2020. O výsledcích rozhodne odborná porota do konce září, s realizací jednotlivých děl organizátoři výtvarné soutěže počítají do konce letošního listopadu.