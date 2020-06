Stanice metra Jiřího z Poděbrad se na deset měsíců uzavře. Čekají ji rozsáhlé opravy

Stanice pražské linky metra A Jiřího z Poděbrad se pro cestující na zhruba deset měsíců uzavře. Důvodem je plánovaná výměna eskalátorů. Kdy se tak přesně stane, zatím není jasné. Dopravní podnik zároveň s tím vybuduje bezbariérové výtahy a zrekonstruuje stanici včetně vestibulu. Náklady jsou odhadovány na 1,3 miliardy a DPP nyní vypíše tendr na zhotovitele projektu.

Stanice byla zprovozněna na konci roku 1980. Výběr vítěze tendru očekává DPP letos na konci letních prázdnin. Stavbu plánuje zahájit letos v listopadu. Všechny práce potrvají více než dva roky, a to do poloviny března 2023. Stanice bude uzavřena pouze při výměně eskalátorů. Ve čtvrtek to řekl mluvčí DPP Daniel Šabík.

"Připravovaná modernizace je co do rozsahu, délky prací i velikosti investic jednou z největších, do kterých jsme se za posledních několik let pustili. Bezbariérové zpřístupnění stanice je i kvůli místním podmínkám dokonce nejrozsáhlejší. Zvažovali jsme rozdělení modernizace na samostatné etapy, což by ale notně prodloužilo stavební práce na několik let a dlouhodobě znepříjemňovalo obyvatelům Prahy 3 život," uvedl generální ředitel DPP Petr Witowski.

Modernizace začne stavbou výtahů. Cestujícím budou sloužit dvě dvojice výtahů. Prvními se vyvezou z nástupiště k asi 60 metrů dlouhé přestupní chodbě. Na jejím konci bude druhá dvojice výtahů, kterými lidé vyjedou na povrch ve Vinohradské ulici. Většina prací se uskuteční za provozu, který bude přerušen pouze při prorážce stropu stanice.

Kromě stavby výtahů podnik stanici opraví. Zrekonstruovány či vyměněny budou rozvody či osvětlení. DPP odstraní průsaky, vymění vzduchotechniku a opraví poškozené části obkladů a dlažby.

Poslední fází oprav bude výměna eskalátorů. Vzhledem k tomu, že stanice má pouze jeden výstup, bude na deset měsíců uzavřena a vlaky jí budou projíždět. Kdy přesně bude stanice uzavřena, podnik zatím neuvedl.

Podnik v uplynulých letech opravil například eskalátory ve stanici metra B Karlovo náměstí směrem na Karlovo náměstí a zrekonstruována byla stanice Jinonice. Naplánována je oprava výstupu ze stanice metra B Anděl směrem Na Knížecí.

DPP je největší městskou firmou a zaměstnává téměř 11 000 lidí. Provozuje metro, tramvaje, autobusy a lanovku. Metro přepravilo loni 440,49 milionu cestujících, což bylo více než předloni. Stejně jako předloni nejvytíženější byla přestupní stanice Můstek mezi linkami A a B a nejvytíženější úsek byl na trase C mezi stanicemi I. P. Pavlova a Vyšehrad.

