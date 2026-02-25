Unikátní pohled do Zelenského bunkru. Odtud vyslal Bidenovi naléhavý vzkaz

V prvních hodinách ruské invaze se kyjevský bunkr na Bankové proměnil v tepající srdce ukrajinského odporu. Za tlustými dveřmi s mapou Ukrajiny koordinoval Zelenskyj armádu a vládu. Když ho prezident Biden varoval: „Musíte naléhavě opustit Ukrajinu,“ odpověděl: „Potřebuji munici, ne odvoz.“ Ke čtvrtému výročí ruské invaze Zelenskyj zpřístupnil unikátní záběry ze svého podzemního velitelství.
„Zdeněk má narozeniny…“ Česká televize odvysílá 20 pořadů ke Svěrákově poctě
Zdá se to neuvěřitelné, ale dramatik, scenárista, textař, herec, spisovatel a cimrmanolog Zdeněk Svěrák oslaví 28. března 90. narozeniny. Obraz české kulturní scény spoluvytváří od 60. let minulého století. Je držitelem řady ocenění, od Litery přes Českého lva až po nejvyšší státní ocenění Řád bílého lva. K jeho jubileu Česká televize uvede dvacet pořadů, a to na ČT1, ČT art, ČT: D i v iVysílání.
Lehečku potrápil outsider, Španěla zlomil až ve druhém setu. Postoupil i Menšík
Tenista Jiří Lehečka ve druhém kole v Dubaji porazil 7:6 a 6:4 Pabla Carreňa a čeká ho čtvrtfinále s loňským finalistou Félixem Augerem-Aliassimem. Šestý nasazený Jakub Menšík porazil Alexeie Popyrina 6:3, 6:2 a jeho čeká Tallon Griekspoor.
ŽIVĚ Evropská komise požádala o vysvětlení, jak Česko brání střetu zájmů Babiše
Evropská komise zaslala do Česka dopis, v němž žádá vysvětlení, jakým způsobem Česko brání střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Chce také ujištění, že Agrofert nedostane evropské peníze, dokud situace nebude vyjasněna. Ve středu to napsal server Seznam Zprávy. Babiš tvrdí, že odstranil střet zájmů tím, že vložil veškeré akcie holdingu Agrofert do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust.
ŽIVĚJe to Putinův nátlak, žádné jaderné zbraně nemáme, tvrdí Zelenskyj
"Jde o přípravu na trojstranná setkání, jde o politický tlak," citovala agentura Ukrinform z vyjádření Zelenského po středečním jednání s norským premiérem Jonasem Störem v Kyjevě. Ukrajinský prezident vyjádřil přání, aby na ruská obvinění odpovídajícím způsobem zareagovaly další země, především pak Spojené státy.
Katolická fakulta nemůže zvolit nového děkana. Soud přiznal Brožovi odklad jeho odvolání
Nejvyšší správní soud přijal odkladný účinek Jaroslavu Brožovi ve stížnosti proti odvolání z funkce děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Dočasně tak znemožnil volbu nového děkana. K té bude moct dojít, až Nejvyšší správní soud vydá konečné rozhodnutí ohledně Brožovy stížnosti. Vyplývá to z usnesení soudu, o kterém ve středu informoval Deník N.