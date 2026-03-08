Škoda tyhle fotky minout: cyberwoman, záchrana v oblacích nebo psí oči

Minulý týden zachytili fotografové dramatické a napínavé okamžiky, od krvavého měsíce na ranní obloze přes trosky historického paláce až po protesty a hrůzy války, které mění každodenní životy lidí po celém světě. Každý snímek vypráví svůj vlastní příběh.
ŽIVĚ Dojde na pozemní operaci? Speciální síly by se podle plánu měly v Íránu zmocnit uranu
Spojené státy a Izrael zvažují, že v pozdější fázi války vyšlou speciální síly do Íránu s cílem zmocnit se jeho zásob vysoce obohaceného uranu, píše zpravodajský web Axios s odvoláním na čtyři zdroje s informacemi o jednáních.
Jílek je před závěrem MS ve víceboji pátý, Zdráhalová bude desátá
Rychlobruslař Metoděj Jílek byl na mistrovství světa ve víceboji v Heerenveenu čtvrtý na 1500 metrů a před závěrečným závodem na 10.000 metrů je stále pátý.
Okamura tepe Šichtařovou, ať je ve sněmovně aktivnější. Chápe vůbec obsah mandátu?
Předseda SPD Tomio Okamura i místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček vyzvali poslankyni Markétu Šichtařovou (SPD/Svobodní), aby byla ve Sněmovně aktivnější a více se zapojila do výkonu svého poslaneckého mandátu. Uvedli to dnes v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.
ŽIVĚ Okamura: Ani Moravcův odchod nezvrátí slib vlády zrušit koncesionářské poplatky
V České republice je podle předsedy sněmovny a SPD Tomia Okamury mnoho moderátorů, kteří budou po skončení Václava Moravce v České televizi (ČT) také schopni moderovat kvalitní politické pořady. Okamura to dnes řekl novinářům po diskusním pořadu Otázky Václava Moravce, kterého se po devíti letech zúčastnil.
Baník drtivě vyhrál nad Zlínem, zářil Jurečka
Fotbalisté Baníku Ostrava ve 25. kole české ligy smetli Zlín 6:2. Hattrickem se pod to podepsal Jurečka. Domácí vyhráli po třech zápasech.