Santa místo Ježíška: kde končí tradice a začíná show?

V Betlémě se znovu rozzářila vánoční naděje, Santa Claus projíždí historickým centrem, náměstí Jesliček se mění v moře světel, vůní i hudby. Místní Palestinci s dětmi a poutníci do Svaté země slaví společně, jako by chtěli alespoň na chvíli zapomenout na napětí za hradbami města.
„Odpalte se radši granátem.“ Vojáky po ukrajinském věznění čeká v Rusku jen ostuda
Když jednoho z ruských vojáků propustili ze zajateckého tábora na Ukrajině, označil se za vlastence a s radostí volal své rodině, aby jim řekl, že je naživu, zpět v Rusku a brzy se setkají. To se ale nikdy nestalo, po týdnech výslechů jej poslali zpět na frontu.
Jak se plní poslední sen. „Chtěl bych se oženit,“ přál si vážně nemocný Marcel
Sanitka splněných snů uhání z opavské nemocnice krásnou krajinou do nedaleké obce, aby její posádka splnila další velké přání člověku, kterého trápí vážné zdravotní problémy. Tentokrát veze jednapadesátiletého Marcela Marynčáka, který by si moc rád ještě vzal svou družku Janu, se kterou žije už 23 let. "Nikdy dříve jsme si na svatbu neudělali čas, až nyní," lituje.
ŽIVĚZelenskyj představil nový mírový plán. Od původního se částečně liší
Nejnovější verze amerického plánu na ukončení ruské války proti Ukrajině počítá se zmrazením fronty na současných liniích a zahájením jednání o vytvoření demilitarizovaných zón. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Dokument: Body návrhu mírové dohody, které představil ukrajinský prezident Zelenskyj
Tyto body návrhu mírové dohody v úterý představil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj novinářům v Kyjevě: