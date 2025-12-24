Přeskočit na obsah
Benative
24. 12. Adam a Eva
Santa místo Ježíška: kde končí tradice a začíná show?

Průvod se Santa Clausem projíždí Betlémem |
Foto: REUTERS
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

V Betlémě se znovu rozzářila vánoční naděje, Santa Claus projíždí historickým centrem, náměstí Jesliček se mění v moře světel, vůní i hudby. Místní Palestinci s dětmi a poutníci do Svaté země slaví společně, jako by chtěli alespoň na chvíli zapomenout na napětí za hradbami města.

Jak se plní poslední sen. „Chtěl bych se oženit,“ přál si vážně nemocný Marcel

Sanitka splněných snů uhání z opavské nemocnice krásnou krajinou do nedaleké obce, aby její posádka splnila další velké přání člověku, kterého trápí vážné zdravotní problémy. Tentokrát veze jednapadesátiletého Marcela Marynčáka, který by si moc rád ještě vzal svou družku Janu, se kterou žije už 23 let. "Nikdy dříve jsme si na svatbu neudělali čas, až nyní," lituje.

