Purim ve stínu války: biblický příběh královny Ester se vrací

Purim patří k nejbouřlivějším židovským svátkům, je plný masek, kostýmů, tance i vína. Připomíná starověký příběh o záchraně Židů před vyhlazením v Persii, jak jej líčí biblická Kniha Ester. Letos se slaví ve stínu války na Blízkém východě, kdy Izraelci znovu prožívají příběh o záchraně a drtivé porážce nepřítele.
ŽIVĚ Kurdské vedení popírá, že vyslalo ozbrojence do Íránu. Nechce být do konfliktu zataženo
Kurdský region nesmí být zatažen do žádného konfliktu, uvedl ve čtvrtek prezident částečně autonomního iráckého Kurdistánu Barzání. Zároveň podle Reuters popřel, že by kurdská vláda vyslala ozbrojence bojovat po boku USA do Íránu. Prohlášení přišlo krátce poté, co byla zveřejněna zpráva o kurdských bojovnících, kteří se se Spojenými státy radili na možném plánu provést útoky v západním Íránu.
ŽIVĚ Provoz ropovodu Družba by se mohl obnovit za měsíc a půl, prohlásil Zelenskyj
Ropovod Družba by mohl být technicky připraven k obnovení provozu za měsíc a půl. Podle agentury Reuters to ve čtvrtek uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodávky ruské ropy tímto ropovodem do Maďarska a na Slovensko se zastavily koncem ledna, kdy potrubí podle Kyjeva vážně poškodil požár způsobený ruským útokem.
ŽIVĚ Nevydávejte mě, požádal Babiš sněmovnu. Trestní stíhání si lze v Česku objednat, tvrdí
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš požádal poslance, aby ho nevydali k trestnímu stíhání v dotačním případu Čapí hnízdo. Své trestní stíhání opět označil za účelové a politicky motivované. Soudí, že jeho cílem je to, aby skončil v politice. Trvá na tom, že v Česku je možné trestní stíhání objednat.
První dojmy: Stačí jedna chyba a přijdete o všechno. Marathon je zpět a rozděluje fanoušky
Legendární značka z 90. let se vrací. Marathon od studia Bungie, autorů Halo a Destiny, má být velkým návratem klasické sci-fi série. Místo nostalgické střílečky ale přichází extrakční multiplayer, kde hráči riskují výbavu i získané zdroje. První dojmy ukazují silnou atmosféru – ale i otázku, jestli hra vydrží déle než jen na pár večerů.
Zničili jste jí život, rozčiloval se Babiš nad osudem sobě blízké ženy. Chce jí pomoct
Premiér Andrej Babiš při svém čtvrtečním vystoupení před poslanci mluvil především o sobě, když vysvětloval, proč nechce být vydaný k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. V jednu chvíli se ale zmínil o ženě, která je s ním propojena víc, než by si patrně přála. A která může zaplatit za zmiňovanou kauzu víc než samotný Babiš.