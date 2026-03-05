Přeskočit na obsah
Benative
5. 3. Kazimír
Zahraničí

Zahraničí

Purim ve stínu války: biblický příběh královny Ester se vrací

Israelis celebrate Purim, amid the U.S.-Israel conflict with Iran, in Jerusalem
Purim ve stínu války: biblický příběh královny Ester se vrací
Purim ve stínu války: biblický příběh královny Ester se vrací
Purim ve stínu války: biblický příběh královny Ester se vrací
Purim ve stínu války: biblický příběh královny Ester se vrací
Purim je nejveselejší rabínský svátek, proslulý nevázanou atmosférou. | Foto: REUTERS

Jan Bezucha
Foto: REUTERS
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Purim patří k nejbouřlivějším židovským svátkům, je plný masek, kostýmů, tance i vína. Připomíná starověký příběh o záchraně Židů před vyhlazením v Persii, jak jej líčí biblická Kniha Ester. Letos se slaví ve stínu války na Blízkém východě, kdy Izraelci znovu prožívají příběh o záchraně a drtivé porážce nepřítele.

ŽIVĚ Kurdské vedení popírá, že vyslalo ozbrojence do Íránu. Nechce být do konfliktu zataženo
Smoke rises following an explosion, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Tehran
Smoke rises following an explosion, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Tehran

ŽIVĚ Kurdské vedení popírá, že vyslalo ozbrojence do Íránu. Nechce být do konfliktu zataženo

Kurdský region nesmí být zatažen do žádného konfliktu, uvedl ve čtvrtek prezident částečně autonomního iráckého Kurdistánu Barzání. Zároveň podle Reuters popřel, že by kurdská vláda vyslala ozbrojence bojovat po boku USA do Íránu. Prohlášení přišlo krátce poté, co byla zveřejněna zpráva o kurdských bojovnících, kteří se se Spojenými státy radili na možném plánu provést útoky v západním Íránu.

