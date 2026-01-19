Přeskočit na obsah
Zahraničí

Ohnivý rituál koní: Las Luminarias je noc plná kouře a legend
Las Luminarias je tradice stará několik století, která se koná ve španělské vesnici San Bartolomé de Pinares |
Foto: REUTERS
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Ve tmě vesnice San Bartolomé de Pinares se koně vrhají přes žhnoucí plameny, kouř se vznáší ulicemi a starobylý rituál Las Luminarias ožívá před zraky stovek návštěvníků. Každý leden se na jednu noc vesnice mění v divokou směs legend, odvahy a ohně, kde se minulost dotýká přítomnosti a zvířata i lidé odcházejí očistění a fascinovaní tajemstvím, které visí ve vzduchu.

Módní návrhář Valentino Garavani na archivním foto z roku 2016.

Ve věku 93 let zemřel italský návrhář Garavani. Založil módní značku Valentino

Ve věku 93 let zemřel italský módní návrhář Valentino Garavani, zakladatel značky Valentino, informovala v pondělí tisková agentura ANSA. Valentino zemřel pokojně ve svém římském sídle obklopen blízkými, oznámila v prohlášení Nadace Valentina Garavaniho a Giancarla Giammettiho, který byl Valentinovým dlouhodobým společníkem a obchodním partnerem.

Petr Macinka.

Do Rady míru zvou Orbána a Putina. Pro Česko nemyslitelná cena, řekl Macinka

K členství v Radě míru, kterou pod svým vedením chce zřídit americký prezident Donald Trump, se zatím přihlásily Vietnam a Maďarsko. Ruský prezident Vladimir Putin rovněž obdržel pozvánku k účasti. Česká republika zatím neobdržela oficiální pozvánku ke členství nedostala. Novinářům to v pondělí po jednání s maďarským protějškem Péterem Szijjártóem řekl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).

Sněhové závěje na Kamčatce. Foto z 15. ledna 2026.

Sněhová apokalypsa? Kamčatku zasypala obří nadílka, kalamitu dramatizují AI videa

Poloostrov Kamčatka na východě Ruska se potýká s přívaly sněhu, jaké nezažil více než 50 let. Místní obyvatelé vyprávějí o pětimetrových závějích. Někteří dokonce musí vylézat z bytu oknem, aby se vůbec dostali ven, uvedl server Meduza s odvoláním na místní média a zprávy ze sociálních sítí. Právě na internetu se objevují i videa generovaná umělou inteligencí (AI), která dění ještě zveličují.

