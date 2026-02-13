Přeskočit na obsah
13. 2. Věnceslav
Hokejový dres č. 61 a prezident, který si to opravdu užívá

ČR-Pavel-zábava-olympijské-České Budějovice-FASTPIX
Prezidentský pár převzal od primátorky Dagmar Škodové Parmové dort s motivem jejich radosti nad vítězstvím snowboardistky Zuzany Maděrové. |
Foto: ČTK
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Olympionik v dresu číslo 61, prezident Petr Pavel s manželkou Evou si na Olympijském festivalu v Českých Budějovicích vyzkoušeli hokej, biatlon i curling. Mezi sportovními výkony stihl pozdravit své fanoušky, ochutnat dort od primátorky, dát gól vítězi Stanley Cupu brankáři Pavlu Francouzovi i motivovat veřejnost k pohybu.

Nejnovější
ŽIVĚSuperdávka se může posunout na srpen, sněmovna schválila odklad

Dosavadní příjemci sociálních podpor od státu možná budou dostávat takzvanou superdávku od letošního srpna místo od května. Odklad vyplácení o čtvrt roku předpokládá novela ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO), kterou v pátek schválila zrychleně už v prvním čtení sněmovna. Důvodem posunu termínu je náročnost přepočtu podpory. Předlohu nyní dostanou k posouzení senátoři.

U.S. President Donald Trump makes an announcement with EPA Administrator Zeldin, at the White House
U.S. President Donald Trump makes an announcement with EPA Administrator Zeldin, at the White House
U.S. President Donald Trump makes an announcement with EPA Administrator Zeldin, at the White House

ŽIVĚNejtvrdší zásah do klimatické politiky: USA ruší klíčový základ pro regulaci emisí

Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) ve čtvrtek odstoupila od vědeckého stanoviska, že emise skleníkových plynů ohrožují lidské zdraví, a odstranila tak základ pro federální klimatické předpisy. Jedná se o dosud nejagresivnější krok administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa zaměřený na omezení boje proti změně klimatu, píší agentury AP a Reuters.

