Hokejový dres č. 61 a prezident, který si to opravdu užívá

Olympionik v dresu číslo 61, prezident Petr Pavel s manželkou Evou si na Olympijském festivalu v Českých Budějovicích vyzkoušeli hokej, biatlon i curling. Mezi sportovními výkony stihl pozdravit své fanoušky, ochutnat dort od primátorky, dát gól vítězi Stanley Cupu brankáři Pavlu Francouzovi i motivovat veřejnost k pohybu.
Zeď proti potopě. Vědci odhalili plány, jak zabránit kolapsu ledovce soudného dne
V nejodlehlejší části planety se rozhoduje o budoucnosti pobřežních měst, ostrovů i milionů lidí. Jeden obří kus antarktického ledu – přezdívaný „ledovec soudného dne“ – totiž taje rychleji, než by si vědci přáli. Proto v zákulisí vzniká plán tak odvážný, že připomíná sci-fi film.
ŽIVĚRutte: Rusko chce působit jako medvěd, na Ukrajině ale postupuje jako hlemýžď
Generální tajemník NATO Mark Rutte v pátek vyzval, aby svět nepodléhal ruské propagandě. Na akci na okraj Mnichovské bezpečnostní konference prohlásil, že Rusko sice chce, aby jej ostatní vnímali jako velkého medvěda, zatím však na Ukrajině postupuje rychlostí zahradního hlemýždě.
"Nezávislé dodavatelky" z nevadského nevěstince chtějí vlastní odbory
Sexuální pracovnice jednoho z nejstarších nevěstinců v Nevadě se snaží prosadit, aby jako první měly odborovou organizaci. Nevada je jediným státem v USA, kde lze legálně nakupovat sexuální služby, uvedla agentura AP.
ŽIVĚSuperdávka se může posunout na srpen, sněmovna schválila odklad
Dosavadní příjemci sociálních podpor od státu možná budou dostávat takzvanou superdávku od letošního srpna místo od května. Odklad vyplácení o čtvrt roku předpokládá novela ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO), kterou v pátek schválila zrychleně už v prvním čtení sněmovna. Důvodem posunu termínu je náročnost přepočtu podpory. Předlohu nyní dostanou k posouzení senátoři.
ŽIVĚNejtvrdší zásah do klimatické politiky: USA ruší klíčový základ pro regulaci emisí
Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) ve čtvrtek odstoupila od vědeckého stanoviska, že emise skleníkových plynů ohrožují lidské zdraví, a odstranila tak základ pro federální klimatické předpisy. Jedná se o dosud nejagresivnější krok administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa zaměřený na omezení boje proti změně klimatu, píší agentury AP a Reuters.