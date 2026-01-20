Přeskočit na obsah
Zahraničí

Epstein a Trump: narozeninové přání se vrací v nadživotní velikosti

Installation depicts birthday message U.S. President Donald Trump allegedly wrote to sex offender Jeffrey Epstein, in Washington
Ve Washingtonu se dnes objevil obří “dárek” skulptura narozeninového přání Jeffreymu Epsteinovi s podpisem Donalda Trumpa. |
Foto: REUTERS
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Ve washingtonském parku National Mall se v úterý objevil obří „dárek“ - skulptura narozeninového přání Jeffreymu Epsteinovi s podpisem Donalda Trumpa. Připomíná, že oslavenec by právě 20. ledna, v den výročí Trumpovy prezidentské inaugurace, oslavil narozeniny. Trump přání popírá, ale kompletní Epsteinovy spisy zůstávají dosud zahaleny tajemstvím.

