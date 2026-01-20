Epstein a Trump: narozeninové přání se vrací v nadživotní velikosti

Ve washingtonském parku National Mall se v úterý objevil obří „dárek“ - skulptura narozeninového přání Jeffreymu Epsteinovi s podpisem Donalda Trumpa. Připomíná, že oslavenec by právě 20. ledna, v den výročí Trumpovy prezidentské inaugurace, oslavil narozeniny. Trump přání popírá, ale kompletní Epsteinovy spisy zůstávají dosud zahaleny tajemstvím.
Evropa je zdrojem všech hlavních pohrom lidstva, prohlásil dnes ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.
Francouzský prezident Emmanuel Macron napsal americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, že nerozumí jeho postupu získat pro Spojené státy Grónsko, poloautonomní část Dánského království, a navrhl mu schůzku v Paříži.
Demolice v kolonii Bedřiška neplatí, rozhodl magistrát. Pozdě, domy jsou zbourané
Demolice pěti domů v někdejší hornické kolonii Bedřiška v Ostravě byla povolena v rozporu s právními předpisy a na základě nedostatečných podkladů. Vyplývá to z rozhodnutí ostravského magistrátu, který se bouráním domů zabýval na základě podnětu Evy Lehotské, mluvčí obyvatel osady.
Nehoda autobusu v Letňanech: řidič nejspíš zkolaboval, zraněné převezli do nemocnice
Policisté spolu se záchranáři zasahovali u dopravní nehody autobusu MHD v pražských Letňanech. Na místě bylo celkem sedm zraněných cestujících. Informovala o tom Policie ČR na síti X.
Trump 365: "Zlatý věk" USA zatím nepřišel. Některé sliby ale v prvním roce splnil
Svrhl venezuelského vůdce Madura, nařídil deportace, nechal zbořit východní křídlo Bílého domu, rozhádal spojence nebo navrhl znovuotevření Alcatrazu. Uplynul rok od druhé inaugurace Donalda Trumpa. Co americký prezident slíbil, co splnil a co se mu naopak nepovedlo? Připomeňte si to v našem výběru.