Chanuka: světlo radosti v moři slz a vzpomínek na oběti z Bondi Beach

Po celém světě se rozsvítily chanukové svícny. Oslavy židovského svátku světel, symbolizujícího víru a naději, letos doprovází i pietní akce za oběti nedělní střelby v Sydney. Od Prahy přes New York až po Jeruzalém lidé zapalují svíčky jako znamení jednoty a vítězství světla tváří v tvář násilí.
Jak vidí Moskva mírová jednání? Brutálně upřímná odpověď ruského velvyslance šokovala
Takhle tvrdě to zatím žádný ruský představitel neřekl: „Ukrajina se musí vzdát!“ Ruský velvyslanec ve Velké Británii Andrej Kelin to otevřeně řekl v rozhovoru pro televizi Channel 4.
Služby výkonové rovnováhy nejsou svatý grál. Jejich cena s dalšími bateriemi klesne
Novela energetického zákona lex OZE III, která v Česku platí od října, otevřela dveře výstavbě samostatných velkých bateriových úložišť. Začal tím velký tlak na distribuční společnosti. „Je to záplava žádostí na obrovské množství megawattů pro připojení těchto baterií. Otázka je, kolik se jich skutečně postaví. Určitě jich bude hodně, ale asi ne až tolik, na kolik to teď vypadá.
ŽIVĚVláda odmítla emisní povolenky i migrační pakt. VZP bude tahat z vody malé pojišťovny
Vláda dnes odmítla systém emisních povolenek ETS 2, které se vztahují na emise oxidu uhličitého ze spalování paliv v budovách a v silniční dopravě. Kabinet v usnesení uložil ministrům životního prostředí a průmyslu a obchodu hledat v EU podporu pro zrušení celého systému.
ŽIVĚŽádné ústupky ani kompromis. Moskva vzkázala, jak je ochotna přistoupit na mír
Moskva se nechystá při mírových jednáních o Ukrajině učinit ústupky ohledně Donbasu, "Novoruska" a Krymu, prohlásil náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Rusko za žádných okolností ani nebude souhlasit s rozmístěním vojsk členských států NATO na Ukrajině.