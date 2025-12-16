Přeskočit na obsah
Chanuka: světlo radosti v moři slz a vzpomínek na oběti z Bondi Beach

Na plachty Opery v Sydney se včera promítl motiv chanukového svícnu. |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Po celém světě se rozsvítily chanukové svícny. Oslavy židovského svátku světel, symbolizujícího víru a naději, letos doprovází i pietní akce za oběti nedělní střelby v Sydney. Od Prahy přes New York až po Jeruzalém lidé zapalují svíčky jako znamení jednoty a vítězství světla tváří v tvář násilí.

