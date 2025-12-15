Přeskočit na obsah
Chanuka je svátek naděje, v Sydney ji zhasli teroristé

Chanuka je svátek naděje, v Sydney ji zhasli teroristé
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Padesát minut hrůzy na australské pláži. Otec a syn vybaveni opakovací puškou a brokovnicí začali pálit do tisícovky lidí slavících židovský svátek chanuka. Vyhaslo 15 životů, od desetileté holčičky Matildy po starého rabína nebo přeživšího holokaustu. Čtyřiadvacetiletý terorista leží v nemocnici, jeho otec byl zabit. Policie u nich našla vlajky Islámského státu.

Prezident Petr Pavel.

ŽIVĚ"Měl by se chovat jako chlap a nevymýšlet si jako malý kluk," pustil se Pavel do Turka

Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek by se ke svým kauzám měl postavit jako chlap a nevymlouvat se jako malý kluk. Na síti Facebook to dnes při odpovídání na dotazy veřejnosti řekl prezident Petr Pavel. Dělat si legraci ze všech může podle něj influencer, ale ne člověk, který chce být ministr. Zdůraznil, že s Turkem nemá osobní problém.

