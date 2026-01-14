Přeskočit na obsah
Zahraničí

Bouře po smrti matky tří dětí. Trumpovi agenti čelí soudům i hněvu ulice

Při razii v Minneapolisu zadržují federální agenti ženu. Scény provázelo násilí. |
Foto: REUTERS
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Minnesota a Illinois zažalovaly Trumpovu administrativu kvůli masivnímu nasazení imigračních agentů, které podle nich představuje „federální invazi“ do demokratických států USA. Napětí nyní vyvrcholilo po zastřelení matky tří dětí Renée Goodové ve městě Minneapolis, zatímco počet mrtvých migrantů v amerických detenčních centrech dál stoupá, přibyli čtyři jen během prvních deseti dnů nového roku.

Newly appointed Defence Minister Fedorov attends a session of Ukrainian parliament in Kyiv
ŽIVĚUkrajina má nového ministra obrany. Slíbil zásadní revizi mobilizace

Ukrajinští poslanci dnes většinou hlasů schválili jmenování dosavadního vicepremiéra a ministra digitalizace Mychajla Fedorova novým ministrem obrany. Oznámila to ukrajinská média. Fedorov, který byl až dosud vicepremiérem a ministrem digitalizace, po hlasování složil přísahu jako ministr obrany.

