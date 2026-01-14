Bouře po smrti matky tří dětí. Trumpovi agenti čelí soudům i hněvu ulice

Minnesota a Illinois zažalovaly Trumpovu administrativu kvůli masivnímu nasazení imigračních agentů, které podle nich představuje „federální invazi“ do demokratických států USA. Napětí nyní vyvrcholilo po zastřelení matky tří dětí Renée Goodové ve městě Minneapolis, zatímco počet mrtvých migrantů v amerických detenčních centrech dál stoupá, přibyli čtyři jen během prvních deseti dnů nového roku.
Praha 4 mrakodrap na Budějovické nechce, bude se bránit u soudu
Městská část Praha 4 podá žalobu proti územnímu rozhodnutí pražského magistrátu, které umožňuje výstavbu více než 70 metrů vysoké administrativní budovy na rohu Budějovické a Vyskočilovy ulice.
Muži, který vraždil a pak utekl z Bohnic, změnil soud léčení na detenci
Muži, který v nepříčetnosti zavraždil jiného, další lidi napadl a poté dvakrát utekl z pražské psychiatrické nemocnice v Bohnicích, dnes změnil soud ochranné léčení na zabezpečovací detenci, řekl mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
ŽIVĚUkrajina má nového ministra obrany. Slíbil zásadní revizi mobilizace
Ukrajinští poslanci dnes většinou hlasů schválili jmenování dosavadního vicepremiéra a ministra digitalizace Mychajla Fedorova novým ministrem obrany. Oznámila to ukrajinská média. Fedorov, který byl až dosud vicepremiérem a ministrem digitalizace, po hlasování složil přísahu jako ministr obrany.
Plzeň potvrdila odchod velké hvězdy Durosinmiho, pryč zamířil i obránce Markovič
Nigerijský fotbalový útočník Rafiu Durosinmi odchází z Plzně doposledního celku itlaksé Serie A v Pise. Srbský obránce Svetozar Markovič po dvou sezonách přestupuje do Slovanu Bratislava.
Přivedl do Česka FlixBus, teď Prouza míří do čela českého Woltu
Novým generálním ředitelem doručovatelské společnosti Wolt pro Českou republiku se stal bývalý šéf FlixBusu v Česku Pavel Prouza.