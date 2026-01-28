Přeskočit na obsah
Benative
28. 1. Otýlie
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

AK-12 ve zlatě a Kim v roli kurátora: Mansudae mění válku na „umění“

AK-12 v zlatě a Kim v roli kurátora: studio Mansudae oslavuje válku v pompézním realismu
AK-12 ve zlatě a Kim v roli kurátora: studio Mansudae oslavuje válku v pompézním realismu
AK-12 ve zlatě a Kim v roli kurátora: studio Mansudae oslavuje válku v pompézním realismu
AK-12 ve zlatě a Kim v roli kurátora: studio Mansudae oslavuje válku v pompézním realismu
AK-12 ve zlatě a Kim v roli kurátora: studio Mansudae oslavuje válku v pompézním realismu
Zobrazit
14 fotografií
Zlatá socha severokorejského vojáka v ruském vojenském vybavení. |
Foto: KCNA
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Kim Čong-un si prošel Mansudae Art Studio a obdivoval sochy severokorejských hrdinů, kteří statečně bojovali… Kdepak, ne v Koreji, ale na Ukrajině. Zlaté AK-12, bronzové reliéfy a inspirace Iwo Jimou, socialistický realismus, politika i propaganda v jednom.

Prohlédnout 14 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
koláž - Zelenskyj, Trump, Putin
koláž - Zelenskyj, Trump, Putin
koláž - Zelenskyj, Trump, Putin

ŽIVĚRusko by zaručilo Zelenského bezpečnost v Moskvě, tvrdí Putinův poradce

Rusko zaručí ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému bezpečnost, pokud přicestuje na setkání s ruským vůdcem Vladimirem Putinem do Moskvy. Ve středu to prohlásil v televizním rozhovoru Putinův poradce Jurij Ušakov. Připustil, že na schůzku vůdců obou znepřátelených zemí opakovaně naléhal v telefonátech s Putinem americký prezident Donald Trump.

Reklama
V nedávném šetření Kanceláře zdravotního pojištění vyplynuly obrovské rozdíly v kvalitě vykazované péče. Vyšlo rovněž najevo, že nemocnice každoročně nahlásí až 5,5 tisíce pooperačních sepsí – tedy otrav krve.
V nedávném šetření Kanceláře zdravotního pojištění vyplynuly obrovské rozdíly v kvalitě vykazované péče. Vyšlo rovněž najevo, že nemocnice každoročně nahlásí až 5,5 tisíce pooperačních sepsí – tedy otrav krve.
V nedávném šetření Kanceláře zdravotního pojištění vyplynuly obrovské rozdíly v kvalitě vykazované péče. Vyšlo rovněž najevo, že nemocnice každoročně nahlásí až 5,5 tisíce pooperačních sepsí – tedy otrav krve.

Kam se nebát na operaci a jaké nemocnici se vyhnout? Chystá se velké srovnání špitálů

Konec dohadům, kde pacienta odoperují lépe. Vedení resortu zdravotnictví chce výsledky léčení zveřejňovat. V rozhovoru pro Aktuálně.cz to řekl náměstek ministra zdravotnictví Ladislav Švec. Lidé tak budou mít poprvé podrobný přehled o tom, kolik výkonů která nemocnice provede. Dozví se také, kde se pacienti po zákroku zotaví rychle a kde to naopak protáhnou komplikace.

Reklama
Reklama
Reklama