AK-12 ve zlatě a Kim v roli kurátora: Mansudae mění válku na „umění“

Kim Čong-un si prošel Mansudae Art Studio a obdivoval sochy severokorejských hrdinů, kteří statečně bojovali… Kdepak, ne v Koreji, ale na Ukrajině. Zlaté AK-12, bronzové reliéfy a inspirace Iwo Jimou, socialistický realismus, politika i propaganda v jednom.
ŽIVĚRusko by zaručilo Zelenského bezpečnost v Moskvě, tvrdí Putinův poradce
Rusko zaručí ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému bezpečnost, pokud přicestuje na setkání s ruským vůdcem Vladimirem Putinem do Moskvy. Ve středu to prohlásil v televizním rozhovoru Putinův poradce Jurij Ušakov. Připustil, že na schůzku vůdců obou znepřátelených zemí opakovaně naléhal v telefonátech s Putinem americký prezident Donald Trump.
ŽIVĚOpozice chce kvůli zprávám ministra Macinky hlasování o nedůvěře vládě
Opoziční strany chtějí svolat mimořádnou schůzi Sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě kvůli textovým zprávám ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) pro prezidenta Petra Pavla. Na tiskové konferenci to ve středu oznámili zástupci všech pěti opozičních stran.
Drtivý úspěch v zámořské anketě. Češkám se na OH věří víc než mužům
České medailové naděje na nadcházející zimní olympiádě v Miláně a Cortině d’Ampezzo se upínají i k lednímu hokeji. Lepší vyhlídky než David Pastrňák a spol. ale mají ženy.
Z Ferrari zbyl nepojízdný vrak, Francouzi ve službách Tottenhamu měli štěstí
Děsivě vypadající nehoda luxusního Ferrari vystrašila fotbalový svět. Dva hráči Tottenhamu vyvázli bez zranění.
Kam se nebát na operaci a jaké nemocnici se vyhnout? Chystá se velké srovnání špitálů
Konec dohadům, kde pacienta odoperují lépe. Vedení resortu zdravotnictví chce výsledky léčení zveřejňovat. V rozhovoru pro Aktuálně.cz to řekl náměstek ministra zdravotnictví Ladislav Švec. Lidé tak budou mít poprvé podrobný přehled o tom, kolik výkonů která nemocnice provede. Dozví se také, kde se pacienti po zákroku zotaví rychle a kde to naopak protáhnou komplikace.