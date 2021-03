Třicet miliard za jediný měsíc. Češi nevěří penězům na účtu, kupují i předražené byty

Únor se s objemem poskytnutých hypoték téměř 30 miliard korun stal nejsilnějším měsícem v historii ukazatele Fincentrum Hypoindex. Podle odborníků se lidé bojí, že jejich peníze na bankovních účtech budou ztrácet kupní sílu. Proto investují i do prudce zdražujících nemovitostí.

Stále pokračuje i pokles průměrné úrokové sazby. Ta ve srovnání s lednem poklesla o jeden bazický bod na 1,93 procenta. Jde ale možná o poslední snížení.

"Hypoteční trh jako celek reaguje s mírným zpožděním. Na trhu již totiž sazby začínají pomalu růst. To je dáno nejen dlouhodobě nízkou marží bank, ale i díky tomu, že počátek roku je ideální dobou pro zvyšování sazeb, aby je pak banky v rámci jarních promoakcí mohly opět mírně snížit. Dá se předpokládat, že v březnovém hypoindexu se již tento růst projeví," uvedl Jiří Sýkora, hypoteční specialista Fincentrum & Swiss Life Select.

Objem poskytnutých hypoték vzrostl oproti lednu o dalších téměř pět miliard korun a vyšplhal se až na rekordních 29,913 miliardy korun. Letošní únor tak překonal i dosud rekordní listopad 2016, kdy banky poskytly hypoteční úvěry za 29,683 miliardy korun.

Ve druhém měsíci roku sjednaly banky celkem 9948 hypoték, což je o 1568 více než v lednu, a dokonce o 2856 více než před rokem. "Počty poskytnutých hypoték ale nerostou tak rychle jako objemy, což se odráží v průměrné výši hypotéky, která poprvé překonala hranici tří milionů korun," doplnil Jiří Sýkora.

Průměrná výše hypotečního úvěru vzrostla během února o víc než 30 tisíc korun na 3 006 901 korun. Meziročně činí nárůst průměrné hypotéky téměř 390 tisíc korun. A za poslední čtyři roky se průměrná hypotéka zvýšila již o třetinu, tedy téměř o jeden milion korun.

Na účtech mají Češi stále více peněz

Podle Vladimíra Staňury, hlavního poradce České bankovní asociace, jsou v posledních měsících rekordní i objemy refinancování, které se podle statistik České národní banky pohybují kolem sedmi miliard.

"Důvody nadále souvisejí s koronavirovou situací. Lidé neutrácejí. Vklady domácností vzrostly za rok o neuvěřitelných 350 miliard korun. Nemovitost je tak dobrým způsobem, jak ochránit své peníze do budoucna před inflací. Dalším silným vlivem jsou zprávy o růstu cen nemovitostí. Ty například v Praze narostly za posledních šest let o 90 procent. V mnoha dalších městech to není o moc lepší. Vysoké ceny tedy zdánlivě odrazují. Zároveň ale ti, kdo koupili svoji nemovitost před pěti lety, vyhráli v loterii," říká Staňura.

Doplňuje, že na enormní zájem o úvěry na bydlení pozitivně působí i zrušení daně z převodu nemovitostí a také to, že lidé mají více peněz díky zrušení superhrubé mzdy.

"Lidé se bojí, že jejich peníze na bankovních účtech budou ztrácet kupní sílu. Proto investují do nemovitostí, které historicky přinášely skvělé výnosy. Vysoká poptávka na realitním trhu v kombinaci s pomalou výstavbou však vede k růstu cen nemovitostí a zhoršování dostupnosti bydlení," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Podle něj si kvůli vysokým cenám nemovitostí lidé musí půjčovat stále více peněz, což výrazně zhoršuje dostupnost vlastnického bydlení u lidí s průměrnými a nižšími příjmy.

Bankám se úvěry prodražují

Česká národní banka (ČNB) ponechala na únorovém zasedání základní úrokové sazby beze změny, cena peněz na mezibankovním trhu ale již několik měsíců roste. Bankám se tak prodražují zdroje financování hypoték, zájem o hypotéky ale nepolevuje, a tak se bankám otvírá prostor pro zvyšování hypotečních sazeb.

Během února zvýšila sazby o jednu desetinu mBank a Moneta Money Bank. Již na konci února ale oznámila zvyšování sazeb i skupina ČSOB, která s platností od 8. března zvýšila sazby hypoték až o 0,2 procentního bodu. Hypoteční banka a ČSOB tak nově nabízí pětileté fixace s LTV do 80 procent od 2,29 procenta.

V polovině března se ke stejnému kroku odhodlala i Air Bank. Zvýšení o dvě desetiny posunulo hypoteční sazby pětiletých fixací Air Bank opět po delší době za hranici dvou procent na 2,19 procenta. Ostatní banky zatím vyčkávají.