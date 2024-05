Pavel páchá vlastizradu, řekl šéf pražského ANO. Babiš mu vzkázal, ať se nevyjadřuje

Podle předsedy pražského hnutí ANO Ondřeje Prokopa se prezident Petr Pavel i část představitelů stran vládní koalice dopouštějí vlastizrady. Prohlásil také, že v Česku je milion ukrajinských uprchlíků, ačkoliv jich ministerstvo vnitra eviduje asi 340 tisíc. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš serveru Novinky.cz řekl, že by se měl Prokop věnovat problémům v Praze a k některým tématům se raději nevyjadřovat.

"Pan Prokop by se měl soustředit na pražskou komunální politiku a neměl by vůbec řešit nějaké celostátní věci, protože si nemyslím, že má nějaké předpoklady k tomu, aby se vyjadřoval k věcem, ke kterým se vyjadřuje. My mu to na předsednictvu určitě doporučíme," řekl Babiš serveru Novinky.cz v reakci na Prokopovy poslední výroky.

"Jak pan prezident, tak Piráti, STAN a část Spolu veřejně říkají, že jsou pro ztrátu práva veta. Já si myslím, že je to vlastizrada," prohlásil pražský zastupitel Prokop ve videoblogu.

Vlastizrady se přitom podle trestního zákona dopustí člověk, který ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení republiky, teroristického útoku, teroru, záškodnictví nebo sabotáže.

Dále se předseda pražského ANO zmýlil, když mluvil o počtu ukrajinských uprchlíků v Česku. "Máme tady snad milion ukrajinských uprchlíků podle nějakého posledního sčítání," uvedl. Přitom podle posledních údajů ministerstva vnitra z dubna letošního roku bylo v Česku 338 736 ukrajinských uprchlíků.

"Na rozdíl od některých politiků se nevyhýbám odpovědím a snažím se své názory formulovat jasně a přímo," uvedl podle Novinek Prokop, který tvrdí, že nařčení představitelů státu z vlastizrady bylo jeho osobním názorem, nikoliv oficiálním postojem hnutí ANO. "Praha je pro mě prioritou a věřím, že výsledky mé práce jsou viditelné," dodal.

Video: Šéf pražského hnutí ANO Ondřej Prokop si ve videu plete cyklopruhy s parkovacím stáním (20. 7. 2022)