K převodům Revolutu už nestačí jen řidičák a selfie. Kvůli brexitu zpřísňuje pravidla

před 27 minutami

Majitelé účtu u fintechové virtuální banky Revolut, která má v Česku desítky tisíc uživatelů, musí nahrát do systému další doklad totožnosti. Britská společnost tak reaguje na brexit a nutnost přenést svou dosavadní licenci do zemí EU. Nově už tak uživatelům nestačí nahrát pouze vlastní fotku a snímek řidičského průkazu, jak to umožňovala britská bankovní pravidla. Pokud nyní občanský průkaz či pas klienti neposkytnou, nemůže jim banka garantovat přístup k účtu v případě tvrdého brexitu.

Klienti britského finančního start-upu Revolut v posledních týdnech dostávají e-maily, žádající je o poskytnutí dalšího průkazu totožnosti. Původně banka umožňovala registraci do systému jen na základě fotky řidičáku a selfie snímku uživatele, což bylo v EU značně netradiční, nicméně pravidlům britského bankovního trhu to odpovídalo a většina klientů této možnosti využila. "Je velmi důležité, abyste tyto údaje aktualizoval/a, v opačném případě Vám nebudeme schopni garantovat přístup k Vašemu Revolut účtu, a to v případě, že by se odehrál tzv. tvrdý Brexit, nebo-li odchod Spojeného Království z Evropské Unie bez dohody," uvádí Revolut v e-mailu, který přišel klientům. Z obavy před tvrdým brexitem totiž požádala společnost o bankovní licenci v Litvě. Kvůli změně licence tak už banka nemůže využívat pouze řidičský průkaz, jako doklad totožnosti, jako to dělala s britskou licencí. Nyní musí tito klienti nově nahrát do systému občanský průkaz nebo pas. "V Evropě, respektive na kontinentu, není řidičský průkaz uznáván jako oficiální průkaz totožnosti," potvrzuje změnu pravidel David Pavliska z českého zastoupení Revolutu. Hlavním zdrojem příjmů Revolutu pro koncové uživatele je předplatné, které platí uživatelé za nadstandardní, prémiové účty. Revolut však nabízí i služby pro malé a střední podniky. Podle studie, kterou v pondělí zveřejnila společnost NimbleFins, je Revolut nejoblíbenější aplikace na převod peněz v Česku i Polsku. Například v Německu a Velké Británii kraluje v této oblasti Paypal Mobile Cash, v Rusku a na Ukrajině QIWI Wallet. Mezi další aplikace patří například Western Union, Moneygram, či TransferWise. Nepromyšlený klik ji vyšel na čtvrtinu platu. Za převod si banka naúčtovala 8 tisíc Kateřina Hovorková číst více Podle severu CzechCrunch využívalo aplikaci v únoru letošního roku v Česku přes 50 tisíc lidí. Revolut nabízí klientům možnost vytvořit si bankovní účet, ke kterému nabízí i platební kartu. Od konkurence se odlišuje především při platbách v zahraničí. Slibuje výhodnější kurzy než tradiční banky a výběry z bankomatů v cizině do 4500 korun zdarma. Za projektem stojí původem Rus Nikolaj Storonsk, který v Londýně společnosti také šéfuje. V únoru měla banka po světě na čtyři miliony uživatelů. Podle serveru Wired klade vedení na pracovníky velké nároky a firma údajně neproplácela zaměstnancům přesčasy. V rámci výběrových řízení také údajně zájemci o práci museli sehnat další desítky klientů. Největšími trhy jsou pro Revolut domovská Velká Británie, Francie a Polsko. V tamním Krakově ostatně pracuje okolo 350 lidí z jeho 600 zaměstnanců. Evropskou bankovní licenci získal Revolut loni v prosinci. Společnost do té doby fungovala na základě aplikace do chytrých telefonů a předplacené platební karty. Nyní plánuje začít působit jako plnohodnotná banka - a chce tak vedle osobního účtu nabízet i spotřebitelské úvěry a úvěry podnikatelům. Peníze na bankovních účtech Revolutu jsou tak chráněny Evropským systémem pojištění vkladů. Pokud by tedy společnost zkrachovala, pojištěné budou vklady klientů až do výše 100 tisíc eur. Mobilní banka Revolut získala evropskou bankovní licenci. Nabídne i úvěry číst článek