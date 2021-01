Naskočit na bitcoinovou vlnu a neutopit se: Jak nakupovat a na co si dát raději pozor

Začít v malém

Cena bitcoinu se nyní pohybuje kolem 34 000 dolarů (730 000 Kč) za jednu virtuální minci. K tomu, aby lidé investovali do nejrozšířenější kryptoměny, přitom nepotřebují statisíce. Stačí si koupit jen její zlomek, například za 10 dolarů (215 Kč) si investoři mohou pořídit 0,0003 bitcoinu.

Začít v malém množství přitom doporučuje také hlavní ekonom banky Creditas Dominik Stroukal. "Najděte si směnárnu, kupte si bitcoin za pár stovek, maximálně tisíc, pošlete si to k sobě do peněženky a vyzkoušejte si transakci třeba za kafe, pokud už budou otevřené kavárny," říká pro Aktuálně.cz Stroukal.

"Vypadá to zbytečně, ale je to zásadní, protože teprve tady zjistíte, jestli jste neudělali nějakou chybu, nebo dokonce nenaletěli na nějaký podvod. Pokud vše funguje, jak má, a dává vám to smysl, zkuste klidně víc," dodává ekonom.