Perličky z pojišťoven: Náš pes je fakt čitelný. A Goťáka já samozřejmě poznám!

před 3 hodinami

Projděte si výběr z kuriózních hlášení klientů pojišťoven za uplynulý rok. Nové příspěvky letos na výzvu Aktuálně.cz poslaly jen Kooperativa a Uniqa.

"Osobně nechápu, proč pan starosta šel dál do zahrady, místo aby zůstal u vrátek a počkal na nás. Náš Cézar na něj vrčel a celkově dával najevo, že to nepůjde hladce. On je fakt čitelný pes. Podle mě udělal všechno, aby následné škodě předešel."

Klient vysvětloval svůj nárok na odškodnění z úrazového pojištění takto: "Hrál jsem volejbal a poranil jsem si pádem loket. Tak jsem si ho zavázal a hrál jsem dál. Potom jsem si zvrtnul kotník. Kamarád mi ho zafixoval svým obinadlem. Hráli jsme dál, ale pak jsem si o lavičku rozbil koleno. Už jsme neměli další obvaz, tak jsme šli domů. Bylo ale náledí a já jsem uklouzl, spadl na záda a bouchl se do hlavy. Mám z toho otřes mozku. Jak to teď po sobě čtu, nejsem asi fakt moc šikovný. Doufám, že mi tu pojistku nezrušíte?"

Ze škodního hlášení o vykradené domácnosti: "Po dovolené jsme dorazili konečně domů. Byl jsem fakt unavený. Chtěl jsem si vzít vychlazené pivo a sednout si na gauč k televizi. Všimnul jsem si ale, že tam není lednice ani televize. Gauč byl na svém místě."

U klienta pojišťovny došlo ke zkratu v průmyslové UPS nabíječce, škoda dosáhla částky 300 tisíc korun. Když technik prohlížel UPS zařízení, které bylo poškozeno zkratem, zjistil, že uvnitř jsou dva uhynulí netopýři, kteří zde nejspíš hledali úkryt. Ti způsobili zkrat a zničení elektroniky UPS.

Při šetření škody na pojištěném motorovém vozidle zjistila pojišťovna, že ke škodě nemohlo dojít tak, jak to klient popsal. Ten uvedl, že mu vozidlo na parkovišti poškodil jiný automobil. Prohlídka vozidla v místě bydliště prokázala, že nemluví pravdu. O této skutečnosti vypovídalo například i poškození sloupku brány u jeho domu. Přestože bylo zřejmé, že škoda se stala jinak, klient dlouho trval na své verzi. Nakonec přiznal, že skutečně při zajíždění na pozemek neodhadl vzdálenost a odřel vozidlo o sloupek brány. Před manželkou však chtěl zachovat tvář a hrdost skvělého řidiče, a proto nahlásil škodu jinak.

"Nehodu jsem zavinila, to nepopírám. Omluvila jsem se řidiči druhého auta, ale ten nespolupracoval. Do toho škodního záznamu mi při vyplňování diktoval, že je Karel Gott. Goťáka já ale samozřejmě poznám! A tenhle to teda fakt nebyl. Tak jsme volali policii."

"Na Čarodějnicích jsme se s kamarádem vsadili, kdo vyleze výš na lípu na návsi. No - spadli jsme oba. Opravdu jsme nevěděli, že jsme oba pojištění shodou okolností u vás. Omlouváme se za způsobené komplikace."

Jeden klient se smlouvou povinného ručení napsal: "Děkuji Vám za zaslanou zelenou kartu. Proč zrovna zelenou? Jako nevoják bych opravdu přivítal jinou barvu. Navrhuji modrou. Děkuji předem za zvážení mého podnětu."

Kominík bohužel nepřináší vždy štěstí. O tom se přesvědčil majitel autoservisu, kde kominík při čištění a kontrole komína tak "šikovně" manipuloval se žebříkem, že mu spadl na automobil cizince, který si ho zde servisoval. Bylo poškozeno luxusní Audi, celková škoda přesáhla 180 tisíc korun. Kominíkovo štěstí v neštěstí bylo, že měl sjednáno pojištění odpovědnosti za škody.

Nestačilo vám to? Projděte si další perličky z pojišťoven nebo z reklamací zájezdů!