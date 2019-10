Nevydrží, neumí jazyk a nechtějí se učit. Lidé po padesátce ale mají něco, co jiní ne

Pozveme si raději mladšího, říkají personalisté

Zajímavé zjištění nabídla společnost LMC, která se dlouhodobě zabývá situací na trhu práce. Ve svém průzkumu oslovila několik stovek personalistů a ti všichni se shodli, že věk by neměl hrát při výběru uchazečů roli. Jenže hned polovina z nich se následně přiznala, že se při čtení životopisu zajímá právě o to, kolik je kandidátovi let.

"Navíc skoro třetina personalistů uvedla, že pokud by jim přišly dva srovnatelné životopisy, jeden od pětatřicátníka a jeden od pětapadesátníka, na pohovor by si raději pozvali toho mladšího. A 29 procent personalistů má zkušenost se zamítnutím uchazeče kvůli věku. Buď byl kandidát moc mladý, nebo starý," uvádí analýza.

Stejný výsledek měl i test Aktuálně.cz, při kterém 26 firem obdrželo na volnou administrativní pozici životopisy dvou kandidátek. Jedné bylo skoro třicet a druhé necelých šedesát let. Výrazně víc pozvánek na osobní pohovor dostala ta mladší.

Podle analytika LMC Tomáše Dombrovského je věk stále ještě nejčastějším diskriminačním důvodem v náboru zaměstnanců. "A to nejen v pracovních inzerátech. Zde je ale vidět postupné zlepšení, podíl zveřejněných pracovních inzerátů s diskriminačními kritérii za posledních sedm let díky osvětě neustále klesá. Hlavní potíž přetrvává zejména v dalším průběhu výběrových řízení, kdy zájemci o práci z řad lidí ve vyšším produktivním věku nad 50 let narážejí výrazně častěji než mladší kandidáti na nezájem, nebo i otevřené odmítání," tvrdí Dobrovský.