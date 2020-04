Svátek práce slaví prací. Většina obchodů bude v pátek otevřená, pozor ale na výjimky

Zatímco na Velikonoční pondělí zůstaly velké prodejny kvůli přetíženým zaměstnancům svorně zavřené, i když v nouzovém stavu nemusely, na Svátek práce obchodníci už tak jednotní nebudou. Největší řetězce na dotaz serveru Aktuálně.cz potvrdily, že 1. května nechají své obchody v běžném provozu.

Česká obchodní inspekce počátkem dubna uvedla, že zákon o prodejní době v maloobchodě počítá s výjimkou nouzového stavu. Tedy i velké prodejny potravin s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních, pro které o mnoha svátcích platí zákaz prodeje, mohou za současných okolností prodávat bez omezení.

Nicméně konkrétně na Svátek práce mohou zůstat prodejny otevřeny bez ohledu na nouzový stav. Každoročně je totiž na rozhodnutí obchodníků, jak se 1. května k otevírací době postaví. A většina z nich skutečně otevřeno mívá.

Nejinak tomu bude podle oslovených obchodníků i letos. A to i přesto, že obchodní řetězce v době koronakrize zdůrazňují potřebu svých zaměstnanců na odpočinek. Ten si budou moci většina z nich dopřát až 8. května - tedy na Den vítězství.

"Dne 1. 5. budou hypermarkety Globus otevřeny. 8. 5. pak bude zavřeno, a to i přes stav nouze, který nám umožňuje otevření 8. 5. Důvodem je to, že naší prioritou je poskytnout našim zaměstnancům den odpočinku v této náročné době," říká za Globus Lutfia Volfová.

Stejně se zařídí také Penny Market. "1. května budou mít naše prodejny standardní otevírací dobu. Naopak 8. května, i přesto, že došlo k prodloužení nouzového stavu, zůstanou naše prodejny zavřené," potvrzuje mluvčí Tomáš Kubík.

Otevřeno bude mít 1. května standardně také Kaufland, Billa, Lidl nebo Albert. "V pátek 8. května 2020 budou prodejny Albert uzavřené s výjimkou HM České Budějovice - DOC Mercury," uvádí prodejce na svých internetových stránkách.

Prodejny Coop zavřou

Oproti tomu většina prodejen Coop možnost mít otevřeno na Svátek práce nevyužije. "Prodejny mají otevírací dobu podobně jako v jiné podobné svátky, tudíž je většina zavřená," dodává mluvčí Coop Lukáš Němčík.

Šéf skupiny Coop a zároveň předseda Asociace českého tradičního obchodu Pavel Březina ještě před Velikonocemi v rozhovoru pro Aktuálně.cz uvedl, že ten, kdo by nechal na velikonoční svátky otevřeno, ukáže svůj charakter. "Doufám, že pokud by měl někdo o Velikonočním pondělí otevřeno, tak to lidé budou vnímat negativně. Je sice mimořádná situace, ale jsou prostě Velikonoce a prodejny by měly být zavřené," dodal.

Nouzový stav kvůli koronaviru v Česku platí od 12. března. Omezení prodeje o vybraných svátcích v prodejnách nad 200 metrů čtverečních platí od konce roku 2016, Velkého pátku velikonočního se přitom zákonný zákaz netýká.

Loni byly ze zákona vyňaty velkoobchody. Obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních musí zůstat zavřené na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října a 25. a 26. prosince a na Štědrý den smějí mít otevřeno do 12:00.

Omezení provozní doby se naopak nevztahuje na malé prodejny, čerpací stanice, lékárny, prodejny na nádražích, letištích a ve zdravotnických zařízeních.