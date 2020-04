Do otevřených hobbymarketů zamířily davy, tvoří se fronty. Zvládáme to, tvrdí obchody

Do hobbymarketů, které mohou být po nucené odstávce od čtvrtka otevřené veřejnosti, přicházeli zákazníci hned od rána. Podle oslovených prodejců provoz se zvýšenými hygienickými předpisy fungoval bez komplikací, lidé byli ukáznění, přicházeli v rouškách a dodržovali mezi sebou bezpečnostní dvoumetrové odstupy. Na sociálních sítích ovšem uživatelé zmiňují dlouhé fronty.

Například do prodejen Hornbach lidé přicházeli už po sedmé ranní. "Hned po otevření jsme zaznamenali pravidelně přicházet první zákazníky. Děkujeme jim za to, že svou návštěvu nenechávají na běžné špičky a rozprostřou ji do celého dne. Očekáváme, že tomu tak bude až do 20:00, kdy zavíráme," uvedl pro Aktuálně.cz ředitel společnosti Hornbach pro Českou republiku a Slovensko David Kolář.

Přesný počet zákazníků podle něj hobbymarket neeviduje. Dle odhadů z prodejen ale počet návštěvníků ve čtvrtek nepřekročil standardní víkendový provoz. Poptávka je podle něj po sortimentu napříč nabídkou, od zahrady a železářství po stavebniny.

V případě dodržování opatření nenastaly podle Koláře problémy. "Opatření jsme měli dostatečně připravená a otestovaná již při velkoobchodním prodeji našim Profi zákazníkům, pro které bylo otevřeno. Situaci nadále sledujeme, přijímáme podněty a reagujeme na ni dle potřeby," řekl dále.

Uživatelé na sociálních sítích ovšem tvrdí, že dlouhé fronty se stojí byť jen na parkoviště. "Prý se čeká 30 min cca 1 km, aby najeli do Hornbachu," píše jeden z uživatelů na síti Twitter. "Prý totálně narvanej Hornbach… Fronty 50 metrů," dodává.

Otevřít hobby markety před Velikonoci byl skvělý tah. pic.twitter.com/muto6qGpo2 — Michal (@myspul72) April 9, 2020

Hobbymarket vysvětluje, že pokud se někde dočasně fronta vytvoří, je to především v důsledku dodržování dvoumetrových rozestupů.

Obavy z velké návštěvnosti přitom sdílela řada uživatelů na facebookovém profilu Hornbachu již ve středu. "To vám nezávidím to lidi vezmou útokem," uvádí jeden z uživatelů. "By mě zajímalo, jak chtějí dodržovat ty rozestupy," píše další s obavou, že pokud se lidé o otevření dozvědí, bude v prodejnách "hlava na hlavě". "Dneska totální masakr Brno," komentuje jiná uživatelka aktuální návštěvnost po otevření.

Kolář připomněl, že Hornbach bude mít otevřeno i v příštích dnech. "Zároveň bychom zákazníky chtěli informovat, že svou návštěvu mohou provést i v pátek, sobotu a neděli před Velikonoci," dodal. O Velikonočním pondělí bude zavřeno.

Kromě hobbymarketů, prodejen a servisů kol mohou ode dneška fungovat také stavebniny nebo zámečnictví. Od příštího týdne by vláda mohla přikročit k dalšímu uvolňování opatření ustanovených kvůli zamezení šíření koronaviru. Expertní týmy by spolu s epidemiology měly podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) připravovat přes víkend režim otevírání prodejen.