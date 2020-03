Podvodníci vydělávají na koronaviru. Jak nakoupit ochranné prostředky a nespálit se

Z roušek, respirátorů či dezinfekcí se stala vzácná komodita. S nouzovým stavem přibývají nepoctiví obchodníci, kteří se snaží využít strachu lidí a co nejvíce na složité situaci vydělat. Odborníci proto doporučují v této době zvýšenou opatrnost, obzvláště při objednávání ochranných prostředků přes internet.

Mnohé evropské země včetně Česka se potýkají s nedostatkem ochranných prostředků, jako jsou roušky či respirátory. Vysoké poptávky si všimli i internetoví obchodníci a vrhli se na nový byznys.

Některé e-shopy ale budí na první pohled podezření. Před nákupem na jakémkoliv e-shopu, zejména když zákazník potřebuje zboží rychle, je tedy nezbytné ověřit si několik věcí, které podvodníky odhalí předem.

"Vždy je nutné překontrolovat, kdo za tím stojí. V obchodních podmínkách musí být jasně uvedena společnost s identifikačním číslem a na webu musí být dostupné kontaktní údaje," uvádí Eduarda Hekšová, ředitelka organizace dTest, která provádí nezávislé testy výrobků.

Pokud tuto informaci nelze na webových stránkách dohledat nebo je provozovatelem zahraniční společnost, existuje zvýšené riziko, že zaplacené zboží buď vůbec nedorazí, nebo na něj bude zákazník čekat několik týdnů. Proto je namístě rovněž zkontrolovat, zda jsou dostupné nějaké zkušenosti dalších zákazníků, například internetové recenze.

Nejvíce rizikové jsou zcela anonymní internetové obchody, kde nelze nalézt ani provozovatele, ani žádný kontaktní údaj. "Kromě toho, že přijde o peníze, vystavuje se i riziku zneužití zadaných údajů, protože vůbec netuší, komu je sděluje," upozorňuje Hekšová.

Podobní falešní prodejci jsou na trhu aktivní dlouhodobě. V minulosti nabízeli kromě roušek například přípravky na zázračné zhubnutí nebo léčbu rakoviny.

Zákazník často uzavírá smlouvu nejen s provozovatelem e-shopu, ale zároveň i s dodavatelem výrobků. Ten nejčastěji pochází z Číny, ale také třeba z Marshallových ostrovů či z jiných neprůhledných daňových rájů.

Velmi důležité je proto kontrolovat dobu dodání. Označení "skladem" nebo "skladem u dodavatele" může znamenat řády týdnů. A to už zákazník roušku či respirátor nemusí potřebovat, protože si ochranné pomůcky opatří jinde a za výrazně nižší cenu.

Prodejci mlží o právech zákazníků

U nakupování přes internet často dochází také ke krácení práv. Ta přitom zákazníkům garantuje české i unijní právo. "Konkrétní informace o zprostředkování je třeba uvedena pouze v obchodních podmínkách, což je podle našeho názoru nedostatečné a jedná se o takzvané překvapivé ujednání," vysvětluje Hekšová a dodává: "To znamená, že je dané ujednání neúčinné, takže je vůči zákazníkům zcela bezvýznamné."

Podle práva se tak jedná o kupní smlouvu uzavřenou přímo s provozovatelem webového portálu. Nutnost použít české právo určené k ochraně spotřebitelů vyplývá i z toho, že se tyto e-shopy na české zákazníky zaměřují. Například mají stránky v češtině, provozují je na české doméně či umožňují platbu v korunách.

V Česku by se neměly vyskytovat situace, kdy by zákazník nakoupil na webových stránkách, které by vypadaly jako tuzemský e-shop, a následně by mu byla odepřena důležitá práva. Odstoupit od smlouvy uzavřené přes internet bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů může zákazník i před samotným dodáním zboží. Internetový obchod by mu pak měl vrátit peníze.

Roušky za přemrštěné ceny

Řada podvodných obchodníků nabízí zboží vydávané za účinnou ochranu proti viru za několikanásobek ceny běžných prostředků. Nejjednodušší ochranné masky se prodávají až za 10 eur (přes 270 Kč), což je podle Evropského úřadu pro boj proti podvodům trojnásobek běžné ceny funkčních masek.

"V některých případech by se mohlo jednat dokonce o neúměrné zkrácení či přímo o lichvu podle občanského zákoníku kvůli zneužití tísně zákazníka a hrubému nepoměru mezi cenou a obvyklou hodnotou roušky," podotýká Hekšová. Při neúměrném zkrácení lze požadovat kompenzaci za nepřiměřenou cenu, případně zrušení smlouvy, zatímco lichva zakládá rovnou neplatnost smlouvy.

Ohledně cen a prodeje ochranných pomůcek zasáhla již dříve ministerstva financí a zdravotnictví. Na začátku března došlo nejprve k zavedení stropu cen respirátorů typu FFP3 na 175 korun bez DPH (výroba v EU), respektive na 350 korun bez DPH (výroba mimo EU), a následně byl jejich prodej mimo stát a jeho organizační složky zakázán. Zakázán byl také vývoz přípravků na dezinfekci rukou.