Průmysl proti viru. Respirátory a ventilátory z 3D tisku, roušky místo autopotahů

Automobilky přikládají ruku k dílu. Mají zkušené odborníky v dílnách i vývoji, modelovací software a programovatelné stroje. Vyrábět na nich budou masky i větráky, z interiérových tkanin se šijí roušky. Na mladoboleslavskou Škodu spoléhají čeští výzkumníci i mateřský Volkswagen.

Škoda auto ukázala respirátor vytištěný na třírozměrné tiskárně. Jde o výsledek spolupráce s Institutem informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT a vývojovým centrem RICAIP, které společně založily ČVUT Praha, VUT Brno a dvě výzkumné organizace z Německa.

Na stránkách RICAIP je respirátor CIIRC 95 popsán jako produkt s téměř dokončeným vývojem, dolaďují se detaily pro co nejlepší pružnost a těsné přilnutí k obličeji nebo uchycení membránových filtrů. Respirátor musí projít certifikovaným testem podle směrnice o zdravotních prostředcích. Poté ho RICAIP může ve formě souboru s popisem struktury předat jakékoli firmě vybavené na třírozměrný tisk.

Mezi ně patří i Škoda Auto, která se již na svém twitterovém účtu k aktivitě přihlásila. Během víkendu uvolnila kapacitu svých 3D tiskáren ve vývojovém oddělení, aby urychlila práci na speciálním respirátoru. Vzniknout takto může kostra respirátoru a a ještě jedna jeho blíže nespecifikovaná součástka. Automobilka technologii 3D používá v nářaďovně k výrobě prototypových dílů nebo měřicích a svařovacích přípravků.

V Boleslavi ale hledají i další cesty, jak pomoci hlavně zdravotníkům a lidem ve službách. Prostřednictvím platformy HoppyGO poskytli přes 100 vozů Škoda pro zdravotníky, pomoc potřebným nebo rozvoz zdravotnického materiálu a jídla. K dispozici navíc bude i flotila 150 elektrických sdílených skútrů Be Rider. Příjemci jsou mimo jiné organizace ADRA nebo město Brno.

Volkswagen se chystá využít třírozměrný tisk k výrobě ventilátorů, je už ve spojení s výrobci lékařské techniky. "Je to pro nás nové pole, ale jakmile se seznámíme s požadavky a dostaneme plány, můžeme začít," citoval server Reuters představitele automobilky, který nezapomněl zmínit roli Škody v přípravě prototypových dílů pro celou skupinu.

V Británii vznikla k nouzové výrobě ventilátorů hned tři konsorcia. Jedno vede legendární supersportovní McLaren, druhé Nissan a třetí výrobce leteckých součástek Meggitt. Stejné úsilí vyvíjejí také v dílnách Airbusu. Už tento týden by chtěli ukázat prototyp a do měsíce zahájit výrobu. Cílem je co nejdříve dodat britským zdravotníkům 5000 ventilátorů.

Závod General Motors v Šanghaji se dohodl s dodavatelem tkanin pro automobilové interiéry, který má zkušenosti i s lékařskými textiliemi. Z nich teď místo potahů na sedadla šije obličejové roušky. Tím by se mohly poučit i evropské značky, šicí stroje a vyškolený personál máme i zde.