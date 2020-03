Čeští vědci mají respirátory z 3D tiskáren za pouhý týden. Malý zázrak, říká expertka

Desetičlenný tým lidí z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT za týden vyvinul prototyp respirátoru s nejvyšším stupněm ochrany proti šíření nového typu koronaviru. Výroba se naplno rozběhne už příští týden na sedmi speciálních 3D tiskárnách, které budou moci vyprodukovat 400 až 500 kusů denně.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v pondělí na Twitteru uvedl, že s odborníky z ČVUT dohodl spolupráci na výrobě nového prototypu respirátoru s nejvyšším stupněm ochrany, na který vědci dostali atestaci. Jako první by je měli dostat pracovníci fakultních nemocnic a podle jeho slov má vzniknout až 10 tisíc respirátorů denně.

Odborníci z ČVUT vyvinuli respirátor na 3D tiskárně. Speciální filtr vydrží asi týden. Je to ještě vyšší ochrana než FFP3. Domluvili jsme se, že je začnou dodávat do fakultních nemocnic. Teď už jen ladíme detaily. Od příštího týdne by mohli začít vyrábět až 10 000 ks denně. pic.twitter.com/qUJqLqMsza — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 23, 2020

"To musím pana ministra poopravit. Momentálně půjde vyrobit zhruba tak 400 až 500 kusů denně," řekla deníku Aktuálně.cz projektová specialistka CIIRC Eva Doležalová.

Prototyp respirátoru CIIRC RP95 je plastovou polomaskou, kterou jsou schopné vyrobit speciální 3D tiskárny HP Multijet Fusion 4200. Těch je v České republice pouze sedm. Proto je kapacita výroby omezená, jedno takové zařízení vyrobí asi 50 kusů denně.

"Momentálně výrobu optimalizujeme, aby byla kapacita co nejvyšší. Naši vědci ale už několik dní pracují na jiné variantě, připravují formu pro vstřikování plastů, spolupracují s firmami, které mají vstřikolisy, tvoří a testují formu. To by pak byla výroba mnohem masovější a dostávali bychom se k těm 10 tisícům. Ale to je ještě otázka dalších dnů až týdnů," uvedla Doležalová.

V čem je vlastně nápad vědců z CIIRC unikátní? Jejich program pro 3D tiskárny je schopný z nylonového prášku vytvořit skelet masky, který se zkompletuje se silikonovým těsněním a membránou. Na masku se našroubuje ochranný nanovlákenný filtr, který je vyměnitelný, takže se dá respirátor opakovaně použít.

"Filtr je certifikovaný na nejvyšší stupeň ochrany FFP3, dodává ho výzkumný ústav Sigma z Lutína a vydrží až pět dnů, takže s jedním respirátorem si může vystačit celá denní směna tří lidí, když si bude každý dávat svůj filtr," vysvětluje odbornice.

Tým ČVUT nyní funguje jako koordinátor výroby podle jeho mustru. "Komunikujeme se všemi sedmi tiskárnami. Máme vyřešenou logistiku i dodávky filtrů a silikonových částí," dodává Doležalová.

Podle ní je až neuvěřitelné, jak rychle se dostal nápad z hlav vědců do praxe. "Je to malý zázrak. Minulý týden to kolegy napadlo a začali na tom pracovat, v pátek byl hotový prototyp k atestaci a dnes máme schváleno, všechno se stihlo za týden," prohlásila.

Na myšlence 3D tisku respirátorů se podílela skupinka sotva deseti odborníků. "Nešlo nám o to, vytvořit jakoukoli roušku, náš cíl byl splňovat nejvyšší třídu ochrany. Nouzový stav přispěl k tomu, že se všechno urychlilo. Normálně trvají atestace dlouho. Hodně nám taky pomohl CzechInvest," přiznala Doležalová.

CIIRC počítá s tím, že poskytne program pro výrobu respirátorů i zahraničním uživatelům speciální 3D tiskárny. Těch jsou totiž v Evropě další stovky.

"Momentálně s firmou HP ladíme další detaily, jak se bude licence využívat. Musíme zajistit, že se budou tisknout jen na těch daných strojích metodou a způsobem, na kterých to bylo certifikováno," vysvětlila.

České tiskárny budou vyrábět respirátory jen v ceně materiálu, nebudou si přidávat žádné další náklady, nebo dokonce marži. "Přesnou částku neznám. Bavíme se asi o řádu stovek korun za kus. Nic dramatického. Až se dostaneme k výrobě formou vstřikolisů, bude to ještě levnější varianta," řekla Doležalová.

Všechny vyrobené respirátory poputují do rukou ministerstva zdravotnictví, které rozhodne, jak je bude distribuovat. "Měli by to dostat nejexponovanější pracovníci, což jsou zaměstnanci nemocnic. Které to ale budou, už je na ministerstvu," dodala Doležalová.

ČVUT není jedinou univerzitou, která se vývojem ochranných pomůcek proti šíření nového typu koronaviru zabývá. Technická univerzita v Liberci vyrábí z nanovláken ochranný filtr do roušek, který dokáže zachytit až 90 procent virů.