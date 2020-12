Jsou to české slepice, v Polsku jen žijí. Lidl obhajoval chybnou popisku na vejcích

Vlnu pozdvižení na sociální síti Facebook vzbudila reakce řetězce Lidl na dotaz ohledně původu vajec. Prodejce totiž na cenovce avizoval český chov, přestože na obale je uvedeno Polsko. V komentáři to na dotaz zákazníka zdůvodnil tím, že slepice jsou sice chovány v Polsku, mají ale český původ. Tiskový mluvčí Tomáš Myler pro Aktuálně.cz uvedl, že se jedná o chybu v komunikaci se zákazníkem.

Uživatelka nasdílela svůj příspěvek z prodejny Lidlu ve Slaném minulý čtvrtek. "Dobrý den, Lenko, vejce jsou snášeny v Polsku, ale jsou od dodavatelů z České republiky, kde jsou i baleny," reagoval na něj řetězec Lidl. Jako dovysvětlení pro další uživatele pak prodejce v jiném svém komentáři uvedl: "Dobrý den, jedná se o české slepice, které jsou v Polsku, kde jsou pro ně lepší podmínky. Děkujeme za pochopení."

"Kauzy" s původem vajec z Lidlu si všiml například i bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka. "To jako fakt? Mohl by mi to někdo z Lidlu vysvětlit? Jakože emigrovaly holky za lepším, nebo jak to myslíte," napsal v sobotu ve svém příspěvku na Twitteru.

Mluvčí Lidlu Tomáš Myler autenticitu reakce Lidlu, která na sítích vyvolala pobavené i rozhořčené reakce, pro on-line deník Aktuálně.cz potvrdil. Dodal však, že se jednalo o chybu v komunikaci se zákazníkem.

"Omlouváme se za chybu, která v tomto případě nastala v komunikaci směrem k zákazníkům a uvádíme situaci na pravou míru. V daném případě se jedná o českého prodejce vajec, který je z důvodu nedostatečných kapacit částečně nucen vejce dovážet ze zahraničí. V souladu s legislativou České republiky je tak na vejcích uveden polský kód a na obalu země původu Polsko. Vejce jsou následně baleny a tříděny na území České republiky, proto je na obale uveden i kód třídírny," vysvětluje Myler.

S tímto vysvětlením Lidl také doupravil svůj původní komentář pod příspěvkem narážející na skutečný původ prodávaných vajec.

Myler se vyjádřil rovněž k chybně uvedené cenovce. "Současně se velice omlouváme zákazníkům za chybně uvedenou cenovku, která obsahovala informaci o původu z českých chovů. Společnost Lidl neprodleně sjednala nápravu. Vzniklá situace nás velice mrzí a ještě jednou se všem zákazníkům omlouváme," zopakoval mluvčí.

Původ vajec lze snadno poznat podle skořápky. Na té musí být kódované informace o chovu, výjimka je u podniků do 50 nosnic.

První číslo na vejci označuje, o jaký typ chovu drůbeže jde, dále je na něm označení země původu a registrační číslo chovu. Pokud jde o chov v ekologickém zemědělství, je první číslo kódu 0. Pokud jde o chov ve volném výběhu, značí se 1, dvojka znamená chov v halách na podestýlce a trojka chovy v klecích