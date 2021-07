Kola bez cukru je zdravá, losos ne. Experty v EU rozděluje spor o potravinový semafor

Systém je prostý, debata nad jeho smysluplností už nikoli. Nové značení zvané Nutri-score dělí potraviny v obchodech do pěti barevných tříd a zákazníkům má tak ulehčit výběr zdravějších produktů. Zatímco někteří výrobci a obchody v Česku Nutri-score již testují a prosazují ho také mnozí výživoví experti z EU, podle kritiků - mezi které patří také české ministerstvo - jde o zavádějící zjednodušení.

Evropská komise chce do konce roku 2022 vytvořit společný grafický systém hodnocení výživové hodnoty potravin povinný pro všechny členské státy. Nutri-score se k tomu nabízí - převádí totiž nutriční hodnotu do jednoduchého kódu, který je pro zákazníka snadno čitelný. Zatímco zelené písmeno A má nejvyšší nutriční kvalitu, červené E značí nejhorší výživovou hodnotu.

Lepší hodnocení zpravidla získá výrobek díky vyššímu obsahu bílkovin a vlákniny a také ovoce a zeleniny. Naopak hodnocení výrobku zhoršuje vysoký obsah některých nasycených mastných kyselin, soli či cukrů.

Výživoví experti v posledních letech často upozorňují, že špatné stravovací návyky, jako je právě nízká konzumace ovoce a zeleniny a naopak vysoká spotřeba soli, značně přispívají ke vzniku civilizačních chorob. Jen v Česku přispívají k 27 procentům všech úmrtí, což je výrazně nad průměrem EU, který činí 18 procent.

Podle studie Česko - Zdravotní profil země 2019 k vysokému příčinu obezity přispívá také nedostatek pohybu, který nyní ještě vygradoval pandemií koronaviru. Obezitou v Česku trpí asi pětina populace, což je asi o pět procentních bodů více, než je průměr EU. Špatná životospráva přispívá i ke zvýšenému výskytu cukrovky, rakoviny či onemocnění srdce a cév.

Diskriminace, volají některé státy

Znační Nutri-score připomínající semafor již před třemi lety zavedla Francie. Používá se také v Belgii či Španělsku a jeho využití od listopadu doporučilo výrobcům i Německo.

Na neformálním zasedání ministrů zemědělství EU na konci loňského srpna se diskutovalo o tom, že by se Nutri-score zavedlo v unijních státech povinně. Proti se ovšem postavila Itálie, Česko a dalších pět zemí (Řecko, Rumunsko, Maďarsko, Lotyšsko a Kypr).

Konkrétně Itálie považuje značení za diskriminační vůči některým tradičním potravinám, jako je olivový olej nebo parmská šunka. Ty by totiž paradoxně kvůli vysokému obsahu tuku a soli skončily v semaforovém označení spíše v červených barvách, tedy mezi méně zdravými potravinami, přestože mnozí výživoví poradci olivový olej doporučují jako součást zdravého jídelníčku.

S tím souhlasí i Česko. "Systém Nutri-Score považujeme za příliš zjednodušující, jelikož hodnotí potravinu celkově jako více či méně zdraví prospěšnou," vysvětluje pro on-line deník Aktuálně.cz mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Argumentuje přitom podobně jako Italové - systém podle něj může být diskriminační i pro kvalitní potraviny, potraviny se značkami kvality či potraviny, které mají legislativou stanovené vlastnosti a složení.

"Systém nebere v potaz velikost konzumovaných porcí dané potraviny ani celkovou denní skladbu stravy, dále nezohledňuje fakt, že přípravou dané potraviny, například smažením, některé živiny dokonce ztrácí. Další nový povinný systém bude navíc znamenat velkou zátěž pro výrobce, kteří se již za současných povinností potýkají s nedostatkem míst na etiketách. Zavedení Nutri-score jako jednotného povinného unijního systému proto nepodporujeme," dodává Bílý.

Hranolky i energy drink mají zelenou

Ministerstvo není jediné, kdo se v Česku proti povinnému značení staví. Nedůvěřivá je vůči němu také Potravinářská nebo Agrární komora. Konkrétně prezident Agrární komory Jan Doležal již dříve argumentoval tím, že systém nezapočítává obsah vitaminů a minerálních látek. Vznikají tak podle něj paradoxy, kdy do zelené kategorie spadnou hranolky, knedlíky, chipsy či kolové nápoje s umělými sladidly nebo energetické nápoje.

Naopak šunka, sýr, olivový olej nebo losos se podle Doležala může propadnout do červených barev. Skončit se špatným hodnocením může třeba i ovocná šťáva, protože obsahuje hodně cukru.

Problém v zavádějícím značení vidí také ředitelka projektu FÉR potravina a viceprezidentka Aliance výživových poradců Hana Střítecká. "Vadí mi, že výrobky, které spadají do skupiny 'ultra zpracovaných', tedy těch, co by se rozhodně neměly konzumovat, jsou ve skupině A nebo B. Na rozdíl od těch skutečně zdravých," říká pro Aktuálně.cz Střítecká. Jako příklad "utra zpracovaného výrobku" udává Coca-colu zero, tedy bez cukru.

Zastánci značení Nutri-score na druhou stranu upozorňují, že srovnávat dobré hodnocení nápoje s umělými sladidly se špatným hodnocením například osolené šunky je zavádějící. Argumentují přitom tím, že lidé si v takovém případě nezačnou kupovat jen "zdravou colu" a vyřadí z jídelníčku šunku. Vybírat podle značení Nutri-score by podle nich zákazník měl v rámci jednotlivých kategorií potravin.

Střítecká ovšem pochybuje, že zákazníci systém plně pochopí. "Nejsem si jistá, že většinová populace nesklouzne v to, že půjde pouze po zeleném A, a tím pádem vyřadí z jídelníčku potraviny, které v něm být mají," upozorňuje. "Dle mého bude velmi složité to skutečně správně lidem vysvětlit. A bohužel nevěřím tomu, že i kdyby vysvětlovací kampaň byla dostatečná a dobře vedená, tak to většinová populace skutečně správně pochopí," domnívá se Střítecká.

Jakákoli prevence je dobrá, míní experti

Oproti tomu například vedoucí Centra zdraví, výživy a potravin Státního zdravotního ústavu Jiří Ruprich pro agenturu ČTK uvedl, že systém sice není dokonalý, ale jakákoliv prevence ušetří peníze zdravotnictví a zlepší kvalitu života.

Podle Rupricha je nynější uvádění výživových hodnot v tabulce na obalu, kterou má naopak za plně dostačující ministerstvo zemědělství, pro mnohé zákazníky nesrozumitelné. Lidé podle Rupricha nemají čas údaje během nákupu studovat.

Výzvu k zavedení značení Nutri-score v Evropě letos na jaře podepsaly stovky evropských vědců a téměř tři desítky asociací s tím, že má jít o prevenci chronických nemocí.

Usnadnění pro zákazníka, souhlasí výrobci

Výrobky se značením Nutri-score jsou v každém případě už na českém trhu k vidění. Používají je někteří větší výrobci a testují ho i obchodní řetězce.

"Společnost Danone v současnosti přistupuje k postupnému zavádění Nutri-score na obalech všech svých výrobků v Česku. Již nyní se v tuzemských obchodních sítích prodávají naše první výrobky s označením Nutri-score, například jogurt Danone, kapsička Activia, mléčný dezert Danette či některé produkty značky Alpro," vypočítává za společnost Katarína Palečková.

Danone letos plánuje zavést Nutri-score na minimálně třetině výrobků Danone a na následně zbytku mléčného a rostlinného sortimentu. "V současné době nemusí být výživové označení pro spotřebitele jednoduše srozumitelné a jsme názoru, že Nutri-score je systém, který lidem usnadní výběr potravin dle jejich výživových hodnot a může mít pozitivní dopad i na zdraví českého obyvatelstva," dodává Palečková.

Mezi zastánci semaforového značení je i potravinářský gigant Nesté. "Nestlé systém Nutri-score podporuje, je pro nás zásadní mít harmonizovaný systém, který bude jednotný po celé Evropě. Zároveň je pro nás důležitá informovanost spotřebitele. Spotřebitel se v současné době ve značení na obalech spíše ztrácí a Nutri-score považujeme za transparentní a jednoduchý způsob informování spotřebitele," vysvětluje mluvčí Nestlé Robert Kičina.

Společnost podle něj používá tento systém značení téměř v polovině Evropy, v Česku zatím pouze na některých vegetariánských a veganských výrobcích.

Pro nadnárodní gigant Nestlé je přitom hodnocení zdravotní prospěšnosti potravin velkým tématem. V uplynulých týdnech se do světových médií dostala interní zpráva určená top manažerům společnosti, podle které většina výrobků z mainstreamové nabídky neodpovídá "uznávané definici zdraví". Dokument se ovšem na druhou stranu nezabývá zdravotní výživou, výběrovou kávou nebo kojeneckou výživou. Společnost navíc uvedla, že pracuje na celopodnikovém projektu, který má inovovat její výživovou a zdravotní strategii.

Řetězce: Nic není stoprocentní, ale sloužit může

Šéf komunikace prodejen Albert Jiří Mareček má za to, že součástí snahy o zdravější stravování lidí je z pohledu prodejců také pomoc zákazníkům při výběru potravin během nákupu.

"Systémy, jako je Nutri-score, mohou zákazníkům v kvalifikovaném rozhodování pomoci. Vnímáme obavy některých výrobců potravin a našich dodavatelů. Proto je nezbytné, aby k systému Nutri-score proběhla společenská diskuse, v ideálním případě moderovaná odborníky na výživu ve spolupráci s ministerstvem zemědělství či zdravotnictví," vysvětluje pro Aktuálně.cz Mareček.

Žádný systém podle něj není stoprocentním návodem ke zdravému životnímu stylu. "Ale při správném používání může Nutri-score zákazníkům dobře posloužit. Ukazují to příklady ze zemí na západ od Česka, kde byl tento systém již zaveden," dodává.

Značení je už v Česku k vidění i na pultech prodejen Kaufland. "Zavedení označování výživové hodnoty pomocí systému Nutri-score do budoucna plánujeme u produktů privátních značek K-Bio a K-take it veggie," říká mluvčí Renata Maierl. "V současné chvíli ho máme na produktech K-take it veggie," potvrzuje.