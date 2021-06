První rané brambory míří do obchodů. Základ české kuchyně skladuje řada lidí špatně

Sklizeň raných brambor začala letos asi o dva týdny později, důvodem bylo chladnější počasí. Na pultech obchodů se tato základní surovina české kuchyně objeví již tento týden. Právě kvůli snadné dostupnosti brambor není dle odborníků nutné skladovat je ve velkém. Řada lidí to navíc dělá špatně - brambory nepatří do lednice a vlastně ani do kuchyně. Podívejte se, jak vám vydrží čerstvé co nejdéle.