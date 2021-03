Kavárny nabízí kávu s nemlékem bez příplatku. Náhražky ano, ale uváženě, radí znalci

Únor lze vyzkoušet bez alkoholu, březen zase bez kravského mléka. Právě k tomu se rozhodlo několik desítek kaváren po Česku, které svým zákazníkům tento měsíc nabídnou všechny druhy kávy s rostlinnou obdobu mléka, aniž by si za to účtovaly nezanedbatelný příplatek. Rostlinné alternativy se v Česku těší poměrně velké oblibě, výživoví poradci ale varují, že pokud jde o náhražky, všeho moc škodí.

Akci pojmenovanou Měsíc bez příplatku zorganizovala česká iniciativa Rostlinně s distributorem Green Heads, který nyní rostlinné alternativy pro zhruba 30 kaváren zařazených do projektu zajišťuje. Cílem je "zpřístupnit" kávu s rostlinnou alternativou i zákazníkům, kteří by to za běžných okolností s příplatkem neudělali. "V kavárnách se totiž běžně setkáváme s příplatkem za rostlinné mléko v rozmezí pěti až 20 korun," uvádějí organizátoři.

Například brněnské kavárně HejwiCafe vzrostl zájem o rostlinné alternativy od počátku března zhruba o polovinu. "Chtěli jsme ukázat hlavně těm lidem, kteří si dávají kávu s kravským mlékem, že i s rostlinným chutná výborně. Že těch alternativ je dnes už mnohem více než jen sójové mléko," říkají majitelé kavárny HejwiCafe Tereza a Lukáš.

Do akce se přihlásila i pražská kavárna Ty kávo! Zákazníků, kteří si kávu s rostlinnou alternativou mléka pravidelně kupují, se podle podniku pohybuje kolem pěti až 10 procent. "Chodí k nám stálí zákazníci, kteří vědí, že si vždy u nás dají zákusek bez mléka a vajec nebo hotdog s domácí omáčkou a párkem ve vega variantě. Máme i náročnější zákazníky, kteří již nechtějí ani sóju, a proto raději volí ovesná mléka," popisuje tým kavárny pro on-line deník Aktuálně.cz současný trend.

Například kavárna Y Coffeebike z Frýdku-Místku obvykle za alternativu mléka účtuje desetikorunový příplatek. "Většinou se jedná o čtyři až pět lidí denně. Objemově to vychází na cca jeden litr alternativního mléka za den," vypočítává majitel kavárny Matěj Flössner.

Zpestření pro nealergiky

Podle regulí Evropské unie musí být rostlinné alternativy od živočišných výrobků jasně odlišeny - jde nejen o mléko, ale například i o smetanu či máslo. Taková označení jsou v případě rostlinných obdob na výrobku zakázána.

Nedávno na toto nařízení narazil například český výrobce Nemléko, který se musel přejmenovat na Optimistic. Změnit název musel i sójový produkt Sm*tana či Ml*ko od firmy Soyka.

Rostlinné alternativy mlék už nejsou jen řešením pro alergiky na kravské mléko. Stále více je v rámci snahy o zdravý životní styl vyhledávají i běžní zákazníci. Podle průzkumu společnosti Nielsen Češi v roce 2019 nakoupili nejrůznější rostlinné alternativy mléka za 314 milionů korun, což je meziroční nárůst o 17 procent. V posledním desetiletí stoupl jejich prodej dokonce o 331 procent.

Oslovení výživoví poradci se v podstatě shodují, že pokud jsou tyto alternativy konzumovány jako zpestření a v dobré kvalitě, není důvod se jim vyhýbat. "Jsou-li používány místo klasického mléka tam, kde nepotřebuji živiny v mléce obsažené, tak proč ne. Dokonce některé díky jinému složení než klasické mléko jsou lepší na vyšlehávání," říká Hana Střítecká, ředitelka a odborná garantka spolku FÉR potravina.

Pokud je ale kravské mléko zcela nahrazováno rostlinnou alternativou, například jako zálivka na vločky nebo pito ve větším množství místo sklenice mléka, pak podle Střítecké mohou některé živiny scházet. "Je potřeba si uvědomit, že není adekvátní náhradou co obsahu živin, zejména bílkovin, na ně navázaný vápník, ale i dalších živin, minerálních látek a vitaminů," dodává expertka k rostlinným alternativám.

Podle Střítecké je vyložených alergiků na mléčnou bílkovinu minimum. "To, proč někteří mají problém s mléčnými výrobky, není alergie, ale intolerance na laktózu. A ta se dá bez problému vyřešit mléčnými výrobky se sníženým nebo zcela nulovým obsahem laktózy," dodává.

Raději domácí, radí experti

Výživoví specialisté rovněž upozorňují, že u rostlinných náhražek mléka rozhoduje kvalita. Ta totiž podle nich komerčně vyráběným rostlinným nápojům často schází. Chybět jim totiž může to nejcennější - tedy ořechy, obiloviny nebo semínka.

"Mohou být jen předraženou, škroby zahuštěnou a cukrem doslazenou vodou. Na našem trhu lze najít například produkt se složením: pitná voda, cukr, mandle (2 %)… To je skutečně hodně drahý cukerný roztok, který se zdravím nemá nic společného," varuje výživová expertka Margit Slimáková.

Nejvýživnější alternativy mléka jsou podle ní nápoje z kešu, mandlí a máku, a to připravené podomácku. "Na pár hodin namočíte několik hrstí oříšků či máku do litru vody (množství si vyzkoušejte podle své chuti), pro dochucení můžete přidat špetku růžové soli, jednu nebo dvě datle či kousek vanilky, potom vše důkladně rozmixujte a přeceďte," popisuje Slimáková. Takový nápoj podle ní poskytne bílkoviny, tuky, vápník i minerální látky. "Jde tedy o výživnou svačinku, kterou mohu jako zpestření jen doporučit," dodává.

Dilema s příplatkem

Do kvalitního mandlového či ovesného nápoje ke kávě běžně investují nejen zákazníci ve formě příplatku, ale také kavárny. Právě vysoká částka za tyto produkty může některé z podniků odradit, aby příplatek zcela odstranily. "Bohužel je cena rostlinného mléka pořád o dost vyšší než kravského, proto zatím neuvažujeme, že bychom jej nabízeli bez příplatku," potvrzují například majitelé kavárny HejwiCafe.

Naopak zrušení poplatku zvažuje Y Coffeebike. Podle Flössnera jsou alternativní mléka populární, "ale ne zase tak, aby kavárníci byli tratní na podávání těchto mlék zdarma".

Některé kavárny pak nabízejí rostlinné alternativy ke kávě zdarma již dlouhodobě. "Řekli jsme si, že nechceme nikoho diskriminovat, a proto nabízíme nápoje s rostlinným mlékem bez příplatku od začátku našeho působení a prozatím toto rozhodnutí nehodláme měnit," vysvětluje kavárna Ty Kávo!

Přizpůsobují se i řetězce

Iniciativa Rostlinně již loni zhodnotila přes 40 kavárenských řetězců podle jejich nabídky rostlinných produktů. Vítězem se stal řetězec Starbucks, který nabízí sójovou alternativu zdarma. Za kokosový či ovesný nápoj si však musí zákazník připlatit 20 korun. S nabídkou naopak podle žebříčku propadly kavárenské sítě Costa Coffee nebo Tchibo.

Řetězec Costa Coffee měl původně ve své nabídce pouze sójové "mléko", během loňského roku ale přidal i mandlovou, kokosovou a ovesnou variantu. "Příplatek za ty tři nové je 15 korun, za sójové žádný není," upřesňuje pro on-line deník Aktuálně.cz produktová manažerka Costa Coffee Kateřina Kaprová.

Tchibo zase před Vánoci změnilo nabídku bezlaktózového mléka za ovesný nápoj s příplatkem za pět korun. Podle mluvčí Evy Kotýnkové se totiž kavárenská síť snaží "zbytečně neplýtvat surovinami, o které by nebyl mezi zákazníky zájem". Podle ní má ovesný nápoj nízký dopad na životní prostředí díky nenáročnosti ovsa na potřebu půdy a vody.