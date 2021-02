Jako USA nebo Čína. Z Británie je "třetí země", banky upravují ceníky plateb

Odchodem z Evropské unie se Velká Británie stala z pohledu bank třetí zemí. A tak pro ni platí jiné podmínky v platebním styku než dosud. Zatímco platby napříč zeměmi Evropské unie jsou zpoplatněny stejně jako domácí transakce, u plateb do Británie nyní mohou banky požadovat vyšší poplatky. Většina zatím zdražovat nechce, některé už ale sazebníky mění. Prodražit se mohou i výběry z bankomatu.

"Ke změnám v platebním styku došlo. Od 1. ledna 2021 je Velká Británie z hlediska právních předpisů Evropské unie i České republiky státem mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), a nově se tak neuplatní řada pravidel a výjimek, které doposud platily," potvrzuje tisková mluvčí České národní banky Petra Vodstrčilová.

Největší dopad na klienty má podle ní to, že se na eurové platby do a z Velké Británie už nevztahuje regulace poplatků za přeshraniční transakce - poplatky nově nemusí být stejné jako za vnitrostátní transakci. Čili mohou být výrazně dražší.

Nově musí plátce při převodu peněz mezi Českem a Británií zadávat jméno a adresu příjemce. U SEPA plateb nebo-li europlateb je pak nově možné vyžadovat kód BIC, což je kód banky v mezinárodním styku.

Na dotaz on-line deníku Aktuálně.cz, zda budou podražovat poplatky za převody peněz, případně za výběry z bankomatu v Británii, většina bank odpověděla, že zatím navýšení poplatků nechystá. Některé už ale ceníky mění.

"Po brexitu se na přeshraniční platby do Velké Británie a z ní již nevztahuje regulace, podle níž měly banky povinnost účtovat klientům stejný poplatek za platby v eurech do Velké Británie jako za platbu v rámci České republiky. Pro většinu našich klientů se ale nic nemění. Ti, kteří mají Standard účet, Plus účet a studentský účet, jsou uvedené transakce do Británie zdarma," říká Jan Hailich, manažer platebních transakcí v České spořitelně.

Ani Komerční banka výši poplatků za platby mezi Českou republikou a Velkou Británií nemění, pokud jsou posílány v eurech. "Platby do a z Británie v eurech i nadále zpracováváme a zpoplatňujeme jako SEPA platby, tedy za šest korun nebo zdarma podle typu účtu. Za platby v ostatních měnách, tedy i v librách, je u odchozích plateb poplatek 0,9 % z částky, minimálně 250 korun, maximálně 1500 Kč a u příchozích plateb 0,9 %, minimálně 225 korun, maximálně 1095," vyjmenovává mluvčí banky Michal Teubner.

Může však podle něj dojít k situaci, že u odchozí či příchozí platby bude stržen poplatek korespondenční bankou. "Na tyto poplatky ale nemá naše banka vliv," říká mluvčí banky Michal Teubner.

Na to upozorňuje také Jakub Heřmánek z Fio banky. "Našich klientů se brexit dotknout může, jelikož se na platby v librách už nevztahují pravidla jako na ostatní měny v unii. To znamená, že pokud například někdo posílá libry z Velké Británie na účet ve Fio bance, zprostředkující banka si může z převáděné částky strhnout poplatky, které my nedokážeme ovlivnit. Platba se tak chová podobně jako třeba příchozí platba v dolarech z Ameriky," upozorňuje Heřmánek.

Ceník už mění například Raiffeisenbank. "Došlo ke změně poplatkování zahraničních plateb z/do Velké Británie v eurech. Nově jsou tyto platby poplatkovány jako standardní zahraniční platby podle platného ceníku příslušného cenového programu. Některé cenové programy mají například 1. platbu v měsíci zdarma, ale standardní cena za příchozí platbu z Velké Británie je 1 % z částky úhrady, minimálně 300 Kč, maximálně 1200 Kč, a cena za odchozí platbu je 1 % z částky úhrady, minimálně 300 korun, maximálně 1500," říká mluvčí banky Petra Kopecká.

Bankomat vezme, obchodník dá

Pokud si Čech bude vybírat peníze z britského bankomatu, bude za to jeho banka nově platit takzvaný non-EU service fee. Ale protože při platbě klienta v britském obchodě zase na oplátku dostane banka non-EU interchange fee, neplánuje většina českých bank zatím tyto transakce promítat do konečných poplatků za výběry peněz.

"Zvýšené náklady, které nám s brexitem vznikly, na klienta nebudeme přenášet. Dokonce výběry z bankomatů ve Velké Británii dál účtujeme jako výběry z bankomatů jiné banky v Evropské unii, tedy za snížený poplatek," uvedla tisková mluvčí Air Bank Jana Pokorná.

"Poplatky za odchozí či příchozí platbu se nezměnily. Co se týče výběrů z bankomatu, pak zvýhodnění poskytujeme zemím SEPA prostoru. Od ledna zůstává UK zemí SEPA mimo EHP, stejně tak jako již dříve Švýcarsko, Monako, Vatikán, Andorra. Zůstává tedy zemí se zvýhodněným poplatkem," uvedl mluvčí ČSOB Patrik Madle.

Víc papírování, ale bez poplatku navíc

Oblíbený britský fintech Revolut, který zaujal řadu Čechů výhodnými kurzy měn a nízkými nebo žádnými poplatky za platební styk, převedl kvůli brexitu zákazníky ze zemí Evropské unie na takzvanou evropskou e-money licenci, aby zachoval stávající podmínky. "Tím jsme zajistili, že mohou nadále bez omezení používat Revolut poté, co Velká Británie odešla z unie," odpověděla kancelář Revolutu na dotaz Aktuálně.cz.

Nově ale musí klienti ze zemí evropské unie při registraci do Revolutu předložit dokument, který potvrzuje jejich identitu - občanský průkaz nebo pas. Už nestačí řidičský průkaz, jako tomu bylo dříve. "Další změnou je číslo účtu, na který chodí mezinárodní převody. Museli jsme změnit IBAN kódy, které začínaly GB, a požádali jsme zákazníky, aby začali používat nová čísla účtu," doplnila tisková kancelář Revolut.

Nákupy na internetu se Britům prodraží

V souvislosti s brexitem před pár dny oznámila zvýšení poplatku za nákupy přes internet debetní nebo kreditní kartou společnost Mastercard. Britům se tak prodraží nákup u společnosti, jejíž sídlo je v Evropské unii.

Tento krok se podle Financial Times, které informaci přinesly jako první, nelíbí především obchodníkům, kteří jsou kvůli pandemii odkázáni hlavně na prodej přes internet, a také britským zákonodárcům. Obávají se, že vyšší poplatky obchodníci promítnou v cenách zboží.

Nové poplatky by měly vejít v platnost od 15. října letošního roku. Mastercard si bude účtovat z každé platby kreditní kartou z Velké Británie do EU 1,5 procenta hodnoty transakce. V současnosti je to 0,3 procenta. V případě debetních karet se poplatek zvedne z 0,2 procenta na 1,15 procenta.

Společnost Visa, která je v současné době v Británii lídrem v kategorii debetních karet, zatím žádné navýšení poplatků neplánuje. "Žádné změny jsme zatím neoznámili. Pokud by na úpravu poplatků mělo dojít, Visa na to své klienty připraví s dostatečným předstihem. Obvykle jde alespoň o šest měsíců," uvedl Marcel Gajdoš, generální ředitel společnosti Visa pro Česko, Maďarsko a Slovensko.

Podle ekonoma spotřebního družstva Citfin Tomáše Volfa každé administrativní rozhodnutí, které vede ke zvýšení poplatků, znamená ztížení obchodu. "Tyto poplatky za platby kartou jsou navíc pro mnohé spotřebitele málo čitelné a mnohokrát o nich kupující ani neví. K takovémuto kroku nemá Mastercard z racionálního hlediska důvod, ale může být opodstatněný z pohledu obchodu," uvedl Volf.

Jak uvedly Hospodářské noviny, pro britské spotřebitele jsou zvýšené poplatky další komplikací při nákupu zboží přes internet od firem sídlících v Evropské unii. Britové si museli od Nového roku zvyknout na zvýšení cel a DPH. Kromě toho je také nakupování nyní spojeno s celou řadou administrativních procedur, které nákup ztěžují.

Prodejci v současné době musí při zasílání zásilky vyplnit celní prohlášení, na jehož základě jsou pak vypočteny celní poplatky. Za ty ovšem nese zodpovědnost kupující a nelze je zaplatit předem. Některé přepravní společnost také v současné době odmítají předat zboží, dokud nebudou zaplaceny všechny poplatky. Stanice BBC tak v minulém týdnu přinesla několik příběhů, kdy si Britové objednali zboží z EU a následně měli zaplatit někdy až polovinu hodnoty své zásilky na dalších poplatcích.