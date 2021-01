Řetězec Marks & Spencer dočasně zavře české pobočky. Zásobování potravin zkolabovalo

Zástupci parlamentů zemí visegrádské čtyřky se shodli na potřebě silnější podpory běloruské opozice. Chtěli by také umožnit běloruským studentům formou stipendií Mezinárodního visegrádského fondu studium v zahraničí. Po jednání šéfů parlamentů států V4 to dnes řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil. Zmínil se o možnosti pozvání zástupců běloruské opozice do Senátu.

"Vzhledem k historické paměti, kterou všechny státy visegrádské čtyřky mají, je naším bytostným zájmem podporovat lidi, kteří chtějí svobodu a demokracii," uvedl Vystrčil.