Dopoledne peníze pošlete, odpoledne jsou na účtu. Banky zrychlují platby, projděte si nový přehled

před 45 minutami

Česká národní banka snížila od začátku roku ceny, které jí jednotlivé banky platí za zpracování převodů peněz. Některé banky toho využily a nově odesílají platby rychleji, takže se peníze v konkurenční bance připíšou ještě ve stejný den. Připravili jsme přehled, jak nyní konkrétní banky postupují. V roce 2018 pak může dojít k úplné revoluci, co se rychlosti bankovních plateb týče.

Praha - Tuzemské banky zrychlují platby, které si jejich klienti mezi sebou posílají. Více než polovina bank už nyní odešle platbu zadanou v internetovém bankovnictví nebo i na pobočce ještě během stejného dne. Má to jednu podmínku: musí být zadaná dopoledne.

Převody jsou rychlejší i přesto, že zákon o platebním styku dává bankám čas na odeslání platby až do příštího dne (banka, do níž putuje, pak už musí peníze na účet příjemce připsat neprodleně poté, co jí platba přijde z clearingového centra České národní banky).

Řeč je přitom o běžných platbách, které vyjdou maximálně na jednotky korun - nikoli o těch, které za poplatek ve výši zhruba 100 korun banky nabízejí jako prioritní nebo expresní.

Naposledy se s rychlejšími transakcemi pochlubila ČSOB, která takto postupuje od začátku května. "Díky změnám pro provádění platebního styku, které ČNB zavedla 1. ledna 2017, jsme mohli našim klientům umožnit zpracování plateb do jiných bank v řádu několika málo hodin, přičemž tuto novinku nabízíme všem našim klientům," říká Tomáš Koníček, manažer útvaru Řízení platebních produktů a nefinančních služeb ČSOB.

ČNB od ledna změnila sazebník pro mezibankovní platební styk. Posílání plateb do konkurenčních bank během dopoledne je pro ně nově levnější. Zůstala základní cena za zpracování každé platby ve výši devět haléřů, nově však banky neplatí přirážku až do třinácté hodiny. Do začátku roku 2017 činila přirážka osm haléřů na platby, které do ČNB došly mezi osmou a dvanáctou hodinou, a koruna u plateb zpracovaných mezi 12. a 13. hodinou.

Dopolední platby v průběhu května zrychlila třeba i Expobank. Další banky je v rychlejším módu odesílaly už před snížením cen ČNB. Banky, které s odesláním čekají vždy až na druhý den, postupují tak, že čekají až na následující dopoledne a vyhýbají se tak odpolednímu termínu. V něm si ČNB od jedné do půl třetí účtuje korunovou přirážku k základní ceně za platby a od půl třetí do čtyř pak čtyřkorunovou přirážku.

Následující tabulka ukazuje, jak postupují jednotlivé banky. Ve třetím sloupci najdete i informaci o tom, jestli banka připisuje platby mezi svými vlastními klienty okamžitě i o víkendu. V pracovním týdnu je to běžné, o víkendu ve většině bank také, najdou se ale i výjimky.

Banka Umožňuje banka doručení platby ještě v ten samý den? A dokdy je třeba platbu zadat? Převádí banky platby mezi "vlastními" účty i o víkendu? Air Bank Ano - do 11:30 Ano Creditas Ano - do 11:00 Ano Česká spořitelna Ano - nejpozději mezi 11:00 a 12:00 Jen na některých účtech ČSOB/Poštovní spořitelna Ano - do 11:00 na pobočce a do 12:00 přes přímé bankovnictví Ano Equa bank Ne Ano Expobank Ano - do 12:00 Ano Fio banka Ano, jde však o zrychlenou platbu za 1,50 Kč (do 11:50) Ano Komerční banka Ne Částka se odesílateli odepíše, respektive příjemci připíše (projeví v použitelném zůstatku). V účetním zůstatku se transakce projeví až v pracovní den. mBank Ano - do 8:00 Ano Moneta Ano - do 12:00 Ano Oberbank Ne Ne Raiffeisenbank Ano - do 8:00 Ano Sberbank Ne Ne UniCredit Bank Ne Ne

Zdroj: tisková oddělení bank

Víkendové převody mezi konkurenčními bankami naopak možné nejsou. "Zúčtovací centrum ČNB, přes které tuzemské platby putují, je zpracovává jen ve všední dny," vysvětluje Zdeněk Kovář, mluvčí Fio banky.

To by se mohlo změnit v průběhu roku 2018. Banky totiž připravují nový systém takzvaných okamžitých plateb. "Na půdě České bankovní asociace ve spolupráci bank s ČNB je nyní vytvářeno schéma tuzemských plateb, které by se zpracovávaly v reálném čase 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, s provedením tuzemské platby do 20 sekund," říká Michal Teubner, mluvčí Komerční banky.

"Co se týče termínu zprovoznění okamžitých plateb, předpoklad je druhá polovina roku 2018," dodává Denisa Všetíčková z odboru komunikace ČNB.