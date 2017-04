Každý sedmý Čech loni změnil banku, ukázal průzkum. Klienti slyší hlavně na nižší poplatky

před 5 minutami

Praha - Svou hlavní banku změnilo během loňského roku 14 procent obyvatel České republiky. Obvykle tak označují tu, do které si nechávají posílat výplatu a kterou nejvíce využívají pro běžné placení. Vyplývá to z průzkumu, který na reprezentativním vzorku 600 uživatelů internetu ve věku 18 až 60 let provedla agentura STEM/MARK pro Air Bank.

Hlavní banku nejčastěji měnili klienti velkých, tradičních bank, jako jsou Česká spořitelna (31 procent respondentů z těch, kteří loni změnili banku), Komerční banka (18 procent) nebo Poštovní spořitelna (12 procent). Naopak za svou novou hlavní banku lidé nejčastěji označovali Air Bank (14 procent), Komerční banku a Fio banku (shodně 12 procent).

"Výzkumy ukazují, že hlavní banku mění v průběhu roku klienti všech bank. Liší se to jen v tom, že zatímco do některých bank přijde mnohem více klientů, než z nich odejde, u jiných je to přesně naopak," říká Tomáš Motl, který vede oddělení výzkumu trhu v Air Bank. Právě do ní přišlo loni téměř sto tisíc nových klientů a banka překonala hranici půl milionu klientů.

Podle průzkumu si nový běžný účet v některé z bank za poslední půlrok otevřelo 13 procent respondentů a 14 procent lidí to pravděpodobně udělá v následujících dvanácti měsících. Novou banku si 85 procent lidí vybírá podle nízkých nebo žádných poplatků spojených s běžným účtem.

Téměř 57 procent lidí je klientem více než jedné banky, ukázal průzkum. Pouze jednu banku využívá 40 procent uživatelů internetu v Česku, dvě banky má 29 procent lidí, za klienta tří a více bank se označilo 28 procent respondentů. Vůbec žádnou banku nemají jen tři procenta respondentů ve věku 18 až 60 let.

K nejčastějším důvodům, proč jsou lidé klienty několika bank najednou, patří to, že u jednotlivých společností využívají vždy tu výhodnější službu. Je to ale například také proto, že chtějí mít peníze rozložené u více finančních společností, anebo protože jejich banka konkrétní službu prostě nenabízí.

