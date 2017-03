Jak to na nás mluví? Finančním poradcům nerozumí čtyři Češi z deseti

před 1 hodinou

Podle České bankovní asociace se finanční gramotnost Čechů nelepší a je průměrná. Příliš mnoho informací spojených s přísnější regulací ztěžuje lidem vyznat se v doporučeních poradců a finančních odborníků, říká expertka asociace. Do budoucna má nejmenším Čechům pomoci i nový seriál Bankovkovi, který bude vysílat dětský televizní kanál Déčko.

Praha - Vybrat si nejlepší půjčku nebo třeba pojištění? Pro mnoho Čechů to může být velký problém, ukazují výsledky testu České bankovní asociace, kde lidé v průměru dosáhli na 55 bodů ze sta.

Oproti loňsku, kdy se test uskutečnil prvně, je to posun o jeden procentní bod, není tedy znát žádné zlepšení. Dlouhodobější srovnání výsledku testu není k dispozici, stejně jako srovnání se zahraničím, gestorka finančního vzdělávání České bankovní asociace Helena Brychová však potvrzuje, že znalosti Čechů se dlouhodobě příliš nezlepšují.

"Často je to proto, že jsme si ke světu financí vybudovali negativní vztah. Peníze pro nás často znamenají jen počty a spoustu definic. Jedním z důvodů může být i to, že jsme přesyceni odbornými informacemi, ve kterých se nevyznáme," komentovala výsledky Brychová.

Test potvrdil, že zběhlost ve světě financí roste se vzděláním a věkem, větší přehled mívají také muži než ženy. Například vysokoškoláci a lidé s vyšším odborným vzděláním ve zmíněném testu dosáhli 64 bodů ze sta, vyučení a lidé se základním vzděláním na 50 bodů. Muži se dostali v testu v průměru na 58 bodů, zatímco ženy na 52. Lidé nad 60 let udělali test v průměru na 57 bodů. Index je sestavován z odpovědí respondentů na 11 otázek. Platí, že čím náročnější otázka, tím více bodů za správnou odpověď. Průzkum uskutečnila na více než 1000 respondentech letos v únoru a v březnu agentura SC&C.

Podle výsledků zmíněného průzkumu mají Češi největší rezervy v porozumění odborným informacím. Téměř dvě pětiny respondentů totiž přiznaly, že nerozumí doporučením poradců a finančních odborníků. Za jeden z důvodů Brychová označila i stále složitější regulace finančních produktů. "Finanční poradci musí klienty seznamovat se stále větším množstvím informací. Často používají pro ně nesrozumitelné výrazy. Vysvětlovat každý finanční pojem je pro poradce složité a časově náročné. V praxi je to těžko možné," připustila Brychtová.

Jak test vypadá

V testu České bankovní asociace lidé odpovídali třeba na tyto dotazy:

Je výhodnější úvěr za 1 % p.m. nebo za 10 % p.a.?

a) Je to úplně to samé. b) Výhodnější je úvěr za 10 % p.a. c) Výhodnější je úvěr za 1 % p.m.

Na čem je založena metoda průběžného financování důchodů?

a) pracující generace přispívá na generaci ve starobním důchodu b) děti financují život v důchodu svých vlastních rodičů c) každý průběžně spoří na svůj důchod

Zdroj: Test ČBA (správně jsou odpovědi b) a a))