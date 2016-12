Banky chystají okamžité platby. Peníze přijdou na účet za několik sekund, v noci i o víkendu

před 1 hodinou

Zatímco dosud se peníze při platbě do jiné banky připíší obvykle až následující pracovní den, nově by to mělo být prakticky okamžitě. Novinka, za níž si klienti zřejmě připlatí, má začít fungovat v roce 2018.

Praha – Tuzemské banky chystají zásadní zrychlení plateb z účtu na účet. Zatímco dosud se peníze při platbě do jiné banky připíší obvykle až následující pracovní den, nově by to mělo být prakticky okamžitě v kteroukoliv denní i noční hodinu a bez ohledu na víkendy a svátky.

O pravidlech, jimiž se mají takzvané okamžité platby řídit, nyní jedná pracovní skupina složená ze zástupců České národní banky, České bankovní asociace a komerčních bank. ČNB novinku podporuje, nicméně o zahájení a oficiálním termínu spuštění ještě podle ní nebylo rozhodnuto. Banky mimo jiné přijdou o možnost včas zastavit neoprávněný převod, tedy podezřelou transakci.

Banky už se ale na novinku chystají. Například podle UniCredit má být testovací provoz připraven ve druhé polovině roku 2017, Air Bank chce službu začít nabízet v první polovině roku 2018, o přespříštím roce hovoří i Raiffeisenbank nebo Komerční banka.

Vedle standardních plateb už nyní banky nabízejí takzvané expresní platby. Ty je ale potřeba zadat nejpozději brzy odpoledne (například v internetovém bankovnictví České spořitelny do 14 hodin), přesto negarantují doručení v řádu sekund či minut, ale jen do konce stejného pracovního dne.

Nová varianta – okamžité platby – by tedy měla být ještě rychlejší, ale zřejmě si za ní zájemci připlatí. Pro srovnání: Zatímco standardní platba přijde nejvýše na jednotky korun, za expresní (prioritní) platbu nyní Česká spořitelna vybírá 125 korun a ČSOB 120 korun.

